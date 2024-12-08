Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности — Finance.ua

Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности Сегодня 09:23 — Казна и Политика

Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности

В ноябре индекс ожиданий деловой активности снизился на 2,2 пункта, достигнув уровня 47,2. В октябре этот показатель почти приблизился к нейтральному значению (49,4).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В Нацбанке отметили, что на ослабление ожиданий бизнеса повлияли:

усиление интенсивности боевых действий;

возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему;

дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику;

ускорение инфляции;

значительный дефицит квалифицированных кадров.

Отраслевое распределение

Предприятия торговли единственные положительно оценили свою деловую активность благодаря постоянному внутреннему спросу и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в ноябре составил 51.4 (в октябре — 51.9).

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Предприятия промышленности ослабили оценки экономических перспектив ноября, учитывая ухудшение ситуации безопасности, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс в ноябре составил 46.7 (в октябре — 49.8).

Ожидается сокращение производства, новых заказов и экспорта, в то же время улучшились прогнозы относительно запасов готовой продукции, сырья и материалов.

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицит электроэнергии и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44.8 в ноябре (в октябре — 47.2).

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Респонденты ослабили оценки объемов предоставленных услуг и новых заказов на услуги. Ожидания объема услуг в процессе выполнения остались слабыми.

Предприятия строительства предоставили пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в ноябре составил 43.6 по сравнению с 49.6 в октябре.

Ожидалось снижение объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Участники опроса значительно ослабили, однако сохранили положительными ожидания объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления негативных оценок относительно их доступности и замедления темпов удорожания их стоимости.

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На фоне замедления темпов роста закупочных цен предприятия промышленности, строительства и услуг ожидали более низкие темпы роста цен и тарифов на собственную продукцию. Только респонденты торговли ожидали их незначительное усиление.

Рынок труда

Также в НБУ отметили, что ситуация на рынке труда остается сложной.

Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала, наиболее существенно — в сфере услуг.

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Напомним, украинский рынок труда адаптируется к современным вызовам, предоставляя больше шансов уязвимым категориям граждан.

Растущая конкуренция между работодателями и социальными инициативами, направленными на поддержание уязвимых групп населения, способствует упрощению условий трудоустройства.

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