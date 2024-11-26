Малому бизнесу предоставят до €20 тысяч по новой программе поддержки энергоусточивости — Finance.ua

Малому бизнесу предоставят до €20 тысяч по новой программе поддержки энергоусточивости Сегодня 16:06

Малому бизнесу предоставят до €20 тысяч по новой программе поддержки энергоусточивости

В декабре стартует новая грантовая программа «Поддержка энергостойкости микро- и малых предприятий Украины», по которой предприниматели могут получить от 10 тысяч до 20 тысяч евро на закупку альтернативных источников энергии.

Об этом во время презентации программы в Укринформе рассказала проектный менеджер Фонда развития предпринимательства Анна Христинченко.

По ее словам, программа включает в себя два компонента.

Первый — предоставление грантов в размере до €10 000 микропредприятиям для закупки альтернативных источников энергии — как возобновляемого, так и невозобновляемого типа, а также энергоэффективного оборудования и сопутствующих работ и услуг.

Второй компонент — грантовая поддержка в сумме до €20 тысяч в сочетании с банковскими кредитами для субъектов малого предпринимательства (возмещение до 40% текущей задолженности по кредиту, полученному для обеспечения энергоусточивости).

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«Главная цель программы — поддержание энергоусточивости микро- и малых предприятий для обеспечения бесперебойности их производственного процесса через финансирование инвестиций в альтернативные источники питания. Получить средства может бизнес со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Преимущество — районам, которые больше всего страдают от разрушения энергоифраструктуры», — детализировала Христинченко.

Сколько и кто может получить

В общей сложности за счет международных партнеров планируют предоставить 80 грантов в размере до €10 тысяч и 42 гранта — до €20 тысяч. Гранты предоставляются в национальной валюте и могут сочетаться с госпрограммой «Доступные кредиты 5−7-9%», за счет чего бизнес получит комплексное финансовое решение.

Критерии

«На финансирование могут рассчитывать микропредприятия с валовым годовым доходом до 2 миллионов евро и со средним учетным количеством штатных работников не более 10 человек. В случае же с малыми предприятиями обязательно сочетание гранта с кредитом. Такую поддержку предоставят предприятиям с валовым годовым доходом до 10 миллионов евро и не более чем с 50 работниками. Бизнес может покупать солнечные панели, ветряки, средства хранения энергии (экофлоу, аккумуляторы), — производственное оборудование, генераторы, а также направлять 10% стоимости инвестиций на сопутствующие товары и услуги, в том числе на энергоаудит», — рассказала проектный менеджер.

Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен подать заявку на ІТ-платформе Фонда развития предпринимательства. Выбранный претендентом банк-партнер проведет проверку репутации, возможных связей с юридическими лицами, кредитной истории, а при получении гранта вместе с кредитом (малый бизнес) и кредитоспособности.

Далее следует автоматическое рейтингование претендентов и определение победителей конкурса на получение гранта. После этого — подача документации в банк оффлайн.

Для рейтинга применяют шесть критериев:

первый — преимущество для предприятия, которое потребляет больше всего энергии и при этом является прибыльным,

второй критерий — виды экономической деятельности с приоритетом для перерабатывающей промышленности, здравоохранения и образования,

третий — качество источников генерации; важнейшим для ФРП является приобретение возобновляемых источников.

Также будут оцениваться потенциальный эффект использования гранта, уровень долговой нагрузки на предприятие и место его расположения (с приоритетом для наиболее пострадавших районов).

Укрінформ По материалам:

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