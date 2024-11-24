Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине — Finance.ua

Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине Сегодня 09:11 — Кредит&Депозит

Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине

Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 13% и положительные новости о кредите в 50 млрд долл. от стран G7 будут способствовать сохранению доступных условий кредитования для бизнеса по государственным программам.

Об этом сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

«В настоящее время влияние инфляции на экономику контролируется. А на фоне положительных новостей о выделении странами G7 кредита на 50 млрд долл. фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на ее дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса», — отметила Шульга.

Самая популярная госпрограмма

По ее словам, с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится на государственные программы и около 35% - на целевые кредиты коммерческих банков.

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Самой популярной остается программа «Доступные кредиты 5−7-9%», на которую приходится более 80% всех кредитов по государственным программам. С начала 2024 г. по этой программе выдано более 20 тыс. кредитов

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Кроме того, Шульга отметила другие государственные кредитные программы:

«Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» предоставляет возможность приобрести в лизинг сельхозтехнику, коммерческий транспорт и т. п. по льготным ставкам. Государство компенсирует до 5, 7 или 11% базовой ставки вознаграждения.

по льготным ставкам. Государство компенсирует до 5, 7 или 11% базовой ставки вознаграждения. «Доступный факторинг» предусматривает предоставление МСБ беззалоговых кредитов с отсрочкой платежа по ставке 13% годовых до 360 дней. Это дает предпринимателям возможность получить оборотные средства.

Программы для ОСМД и ЖСК «Энергодом» и «ГринДИМ» от Фонда энергоэффективности предлагают возмещение от 50% до 70% стоимости энергомодернизации, а также кредиты до 3 млн грн на 5 лет за 13,5% годовых.

Программа поддержки ЭСКО-компаний от Фонда предпринимательства выдает кредиты до 3 млн грн на 5 лет за 7% годовых.

«Государственные программы являются настоящим двигателем развития кредитования, ведь благодаря ему с начала 2024 года кредитные портфели банков выросли в среднем на 50−80%», — подытожила Шульга.

Укрінформ По материалам:

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