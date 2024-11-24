Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине

Кредит&Депозит
18
Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине
Государственные программы лидируют в кредитовании малого и среднего бизнеса в Украине
Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 13% и положительные новости о кредите в 50 млрд долл. от стран G7 будут способствовать сохранению доступных условий кредитования для бизнеса по государственным программам.
Об этом сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.
Читайте также
«В настоящее время влияние инфляции на экономику контролируется. А на фоне положительных новостей о выделении странами G7 кредита на 50 млрд долл. фактически поддержит экономику и позволит направить усилия на ее дальнейшее развитие, в том числе и на государственные кредитные программы для малого и среднего бизнеса», — отметила Шульга.

Самая популярная госпрограмма

По ее словам, с января по ноябрь более 65% всех выданных кредитов малому и среднему бизнесу приходится на государственные программы и около 35% - на целевые кредиты коммерческих банков.

Получить больше с депозита

Самой популярной остается программа «Доступные кредиты 5−7-9%», на которую приходится более 80% всех кредитов по государственным программам. С начала 2024 г. по этой программе выдано более 20 тыс. кредитов
Читайте также
Кроме того, Шульга отметила другие государственные кредитные программы:
  • «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» предоставляет возможность приобрести в лизинг сельхозтехнику, коммерческий транспорт и т. п. по льготным ставкам. Государство компенсирует до 5, 7 или 11% базовой ставки вознаграждения.
  • «Доступный факторинг» предусматривает предоставление МСБ беззалоговых кредитов с отсрочкой платежа по ставке 13% годовых до 360 дней. Это дает предпринимателям возможность получить оборотные средства.
  • Программы для ОСМД и ЖСК «Энергодом» и «ГринДИМ» от Фонда энергоэффективности предлагают возмещение от 50% до 70% стоимости энергомодернизации, а также кредиты до 3 млн грн на 5 лет за 13,5% годовых.
  • Программа поддержки ЭСКО-компаний от Фонда предпринимательства выдает кредиты до 3 млн грн на 5 лет за 7% годовых.
«Государственные программы являются настоящим двигателем развития кредитования, ведь благодаря ему с начала 2024 года кредитные портфели банков выросли в среднем на 50−80%», — подытожила Шульга.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.