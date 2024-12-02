Количество налоговых долгов бизнеса возросло на 22% с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Количество налоговых долгов бизнеса возросло на 22% с начала полномасштабной войны Сегодня 12:03 — Личные финансы

Количество налоговых долгов бизнеса возросло на 22% с начала полномасштабной войны

Государственная налоговая служба активнее взыскивает налоговые долги с бизнеса. В этом году уже открыто больше исполнительных производств, чем за весь прошлый год: 25,2 тысяч против 22,2 тысяч. Это также на 22% больше, чем за весь 2021 год, когда было открыто 20,6 тысячи производств. Более 3 тысяч налоговых долгов бизнеса тянутся еще с 2021 года.

Об этом рассказывает Опендатабот

Больше всего компаний, с которых Налоговая пытается взыскать долги, зарегистрировано в Киеве — 5,7 тыс. или 23% от общего количества в этом году. Далее следует Днепропетровщина, где зарегистрировано 4,5 тыс. таких бизнесов (18%). Замыкает тройку Запорожская область: 1,3 тыс. или 5,2% налоговых долгов.

Среди всех компаний в Украине больше всего налоговых долгов у санатория « Збруч » — 77 производств, и почти все они открыты в этом году. Далее следует Миргородский хлебокомбинат № 1 с 70 долгами из-за неуплаченных налогов. Замыкает троку должников компания «Лерс» с 44 активными производствами.

Отметим, налоговый долг у компании может появиться из-за неуплаты налогов, нарушения сроков декларирования и т. п. Соответственно, исполнительные производства по взысканию долга в пользу Государственной налоговой службы — это налоговый долг, прошедший судебное взыскание, но не уплаченный должником добровольно.

До недавнего времени проверить компанию, с которой вы работаете, было невозможно: с мая 2022 года Государственная налоговая служба Украины не обнародует информацию о наличии налоговых долгов у компаний. В то же время сотрудничество с подобным бизнесом может быть рисковым из-за возможной блокировки счетов и ареста его активов.

«Отныне в Опендатаботе можно проверить компании на наличие налогового долга, находящегося на принудительном исполнении», — говорится в сообщении.

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