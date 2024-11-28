Госдолг Украины: даже по базовому сценарию развития событий он выше 100% ВВП — Finance.ua
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Госдолг Украины: даже по базовому сценарию развития событий он выше 100% ВВП

Казна и Политика
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Госдолг Украины: даже по базовому сценарию развития событий он выше 100% ВВП
Госдолг Украины: даже по базовому сценарию развития событий он выше 100% ВВП
Объем госдолга Украины уже приближается к 100% ВВП, а потребности в финансировании восстановления и реконструкции национальной экономики сейчас составляют около 600 млрд долларов.
Об этом пишет Zn.ua.
Имитационно-балансовая модель по методологии DSA генерирует будущие значения показателей государственного долга и потребностей в ссудном, финансировании исходя из допущений среднесрочной динамики макроэкономических и финансовых показателей Украины.
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Даже в рамках базового сценария пиковое значение государственного долга — 103,9% ВВП существенно отклоняется от экономически безопасного уровня. В рамках негативного сценария прогнозируется перманентный рост размера государственного долга с достижением максимальной величины — 130% ВВП в 2028 году.
В целом комплексный анализ DSA говорит о том, что удержание устойчивости государственных финансов Украины в среднесрочном периоде потребует привлечения адекватных объемов внешнего финансирования, доведения доли грантов в его структуре до не менее 45% и проведения повторной реструктуризации внешнего долга в 2026 году.
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Оптимистично-корректирующий сценарий DSA дает следующие прогнозные показатели государственного долга: 102,7% ВВП в 2025 году, 90,1% в 2026-м, 85,5% в 2027-м и 82% ВВП в 2026 году.
Только внедрение действенных корректирующих мер позволит вернуться к нисходящей динамике госдолга и приблизиться к промежуточным предельным показателям долга и потребностям в ссудном финансировании.
Для реализации этого сценария коллективные институты ЕС и его государства-члены должны играть ведущую роль в мобилизации достаточного льготного финансирования для Украины в рамках бюджетных механизмов ЕС.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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