Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20% — Finance.ua
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Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20%

Казна и Политика
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Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20%
Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20%
Государственный и гарантированный государством долг Украины с начала 2024 года стал дешевле более чем на 20%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6409 млрд грн, или $155,7 млрд, в том числе:
  • государственный и гарантированный государством внешний долг — 4613 млрд грн (72% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $112,1 млрд;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1796 млрд грн (28%) или $43,6 млрд.
В целом в течение 3 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $3,5 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в частности от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
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В то же время государственный и гарантированный государством долг Украины становится более дешевым и более долгосрочным. С начала 2024 года по состоянию на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:
  • льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%;
  • выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%;
  • выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12%;
  • ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 3%.
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В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга:
  • доля евро — 36%;
  • гривны — 25%;
  • дол. США — 24%;
  • СПЗ — 11%;
  • в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 4%.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин
Напомним, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал, что по состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.
До конца 2024 года Министерство финансов Украины планирует привлечь более 15 млрд долларов США внешнего финансирования.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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