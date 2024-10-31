Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20% — Finance.ua

Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20% Сегодня 14:02 — Казна и Политика

Госдолг Украины в этом году подешевел более чем на 20%

Государственный и гарантированный государством долг Украины с начала 2024 года стал дешевле более чем на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6409 млрд грн, или $155,7 млрд, в том числе:

государственный и гарантированный государством внешний долг — 4613 млрд грн (72% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $112,1 млрд;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1796 млрд грн (28%) или $43,6 млрд.

В целом в течение 3 квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос в гривневом эквиваленте на 241 млрд грн, а в долларовом эквиваленте — на $3,5 млрд в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров, в частности от ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

В то же время государственный и гарантированный государством долг Украины становится более дешевым и более долгосрочным. С начала 2024 года по состоянию на 30 сентября средневзвешенная его стоимость сократилась на 21,8% - с 6,24 до 4,88%. Средняя срочность государственного долга составляет более 11 лет.

Инфографика: Минфин

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:

льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%;

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 27%;

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12%;

ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений — 3%.

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В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга:

доля евро — 36%;

гривны — 25%;

дол. США — 24%;

СПЗ — 11%;

в других валютах, в том числе в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах — 4%.

Инфографика: Минфин

Напомним, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее сообщал , что по состоянию на 30 сентября 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 404 млрд грн, в валютном эквиваленте — 155,6 млрд дол. Государственный долг в сентябре увеличился за счет заимствований на внутреннем рынке.

До конца 2024 года Министерство финансов Украины планирует привлечь более 15 млрд долларов США внешнего финансирования.

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