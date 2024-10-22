Президент подписал закон о превентивной реструктуризации долгов — Finance.ua

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Президент подписал закон о превентивной реструктуризации долгов

Казна и Политика
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Президент подписал закон о превентивной реструктуризации долгов
Президент подписал закон о превентивной реструктуризации долгов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства. Принятие закона было одним из требований Ukraine Facility Plan.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Подписан закон № 10 143 — усовершенствование процедуры банкротства и приближение ее к европейским стандартам. В том числе введение превентивной реструктуризации», — говорится в сообщении.

Что предусматривает закон

Закон внедряет механизм превентивной реструктуризации, что позволит бизнесу, оказавшемуся в затруднительном финансовом положении, избежать банкротства. Теперь арбитражный управляющий сможет назначать на ранних стадиях урегулирование долга, а его назначение будет осуществляться по предоставлению кредиторов, а не должника.
Процедура предусматривает комплекс управленческих, финансовых, правовых и технических мер по предотвращению неплатежеспособности предприятия. Процедура будет длиться не более 6 месяцев и стоит значительно меньше досудебной санации или банкротства.
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Закон должен имплементировать в украинское законодательство основные принципы Директивы ЕС 2019/1023 о рамках превентивной реструктуризации, о списании долга и дисквалификации, о мерах по повышению эффективности процедур, связанных с реструктуризацией, неплатежеспособностью и списанием долга.
Директивой 2019/1023 предусмотрено, что именно превентивные меры должны стать основными механизмами недопущения неплатежеспособности должников.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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