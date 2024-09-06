В Украине открыли доступ к информации о должниках по делам о банкротстве — Finance.ua

В Украине открыли доступ к информации о должниках по делам о банкротстве
6 сентября ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что обновило программное обеспечение автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность» (АСБН) и открыло доступ к специализированной странице о банкротстве (неплатежеспособности).
«С сегодняшнего дня, используя КЭП, можно самостоятельно бесплатно сформировать, сохранить и распечатать информационную справку о пребывании субъекта в процедуре банкротства», — говорится в сообщении.
Доступ к открытой части специализированной страницы предоставляется по ссылке «Информационная справка по делам о банкротстве» при аутентификации и авторизации запроса.
Справка формируется и предоставляется в день запроса по указанным параметрам поиска и имеет QR-код со ссылкой на документ.
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