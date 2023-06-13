Война причинила ущерб "Метинвесту" более чем на $3,5 млрд, компания требует компенсации от рф Сегодня 06:14

Горно-металлургическая группа «Метинвест» провела детальный анализ причиненного компании ущерба вследствие полномасштабного вторжения рф в Украину и оценила суммарный ущерб и повреждение активов более чем в $3,5 млрд, которые будут истребованы с россии как агрессора.

Согласно презентации «Метинвеста» на 14-й ежегодной конференции JP Morgan на тему развивающихся глобальных рынков, обесценивание объектов недвижимости и оборудования, а также нематериальных ресурсов группы вследствие агрессии привело к потере $1,414 млрд прибыли, убытки от совокупного дохода — $1,154 млрд, суммарно — $2,568 млрд.

В свою очередь, обесценивание запасов и сменного оборудования в результате войны оценивают в $622 млн. Ущерб резервов и переоценки по активам и обязательствам, расположенным в других городах Украины, обесценение объекта недвижимости и оборудования суммарно — $257 млн, плюс по ним убытки из-за обесценения запасов и сменного оборудования — $43 млн.

Из-за деконсолидации дочерних компаний, расположенных в россии и беларуси — $52 млн.

В целом вследствие причиненного войной ущерба потери оцениваются в $3,542 млрд.

В то же время отмечается, что в настоящее время невозможно продолжать в краткосрочной перспективе нормальную производственную деятельность субъектов, активы которых находятся на временно оккупированной территории, в частности — «Азовсталь», ММК им. Ильича, Мариупольский ремонтно-механический завод и другие. Война также затронула другие дочерние компании группы.

«Метинвест» насчитал резерв под обесценивание материальных активов дочерних компаний, расположенных на неподконтрольных Украине территориях, сильно пострадавших от боевых действий, с физическими повреждениями. Группа также провела деконсолидацию «Метинвест Евразия» и «Метинвест Дистрибьюшн», ее трейдеры в россии и беларуси прекратили деятельность в этих странах с последующим запуском ликвидации своих дочерних компаний, расположенных там", — констатируется в презентации.

В то же время группа по-прежнему владеет правовым статусом на эти активы.

Группа рассчитывает получить компенсацию за поврежденные и оккупированные активы через международные суды, в частности, предприятия компании подали заявки в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против российской федерации, требуя полной компенсации за ущерб, причиненный его агрессией активам и бизнесу «Метинвеста».

«Метинвест» — вертикально интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы расположены преимущественно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основные акционеры холдинга — группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие им.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.