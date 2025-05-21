Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ — Finance.ua

Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ
С начала года национальным экспортерам выдано 75 тыс. сертификатов EUR.1 для преференциального доступа на рынки стран-партнеров.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В целях поддержки экспорта товаров украинского происхождения таможнями Гостаможслужбы выдаются сертификаты происхождения формы EUR.1.
С начала года таможнями выдано уже 75 тыс. сертификатов EUR.1. Чаще всего их выдавали на экспорт товаров в такие государства:
- Польшу — 16 606 шт.;
- Германию — 6 546 шт.;
- Румынию — 5 465 шт.;
- Италию — 4 081 шт.;
- Литву — 3 247 шт.
Украинские производители получали сертификаты формы EUR.1 преимущественно на следующие товары:
- товары растительного происхождения;
- масло подсолнечное;
- сахар белый;
- мясо цыплят;
- натуральный мед.
Гостаможслужба на постоянной основе обеспечивает преференциальный доступ украинских товаров на рынки стран-партнеров.
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