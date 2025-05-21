Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ

19
Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ
Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ
С начала года национальным экспортерам выдано 75 тыс. сертификатов EUR.1 для преференциального доступа на рынки стран-партнеров.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
В целях поддержки экспорта товаров украинского происхождения таможнями Гостаможслужбы выдаются сертификаты происхождения формы EUR.1.
Украинским экспортерам выдано 75 тысяч сертификатов EUR.1: какие преимущества дает документ
С начала года таможнями выдано уже 75 тыс. сертификатов EUR.1. Чаще всего их выдавали на экспорт товаров в такие государства:
  • Польшу — 16 606 шт.;
  • Германию — 6 546 шт.;
  • Румынию — 5 465 шт.;
  • Италию — 4 081 шт.;
  • Литву — 3 247 шт.
Читайте также
Украинские производители получали сертификаты формы EUR.1 преимущественно на следующие товары:
  • товары растительного происхождения;
  • масло подсолнечное;
  • сахар белый;
  • мясо цыплят;
  • натуральный мед.
Гостаможслужба на постоянной основе обеспечивает преференциальный доступ украинских товаров на рынки стран-партнеров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems