Таможенников будут проверять на добропорядочность: правительство утвердило механизм — Finance.ua

Таможенников будут проверять на добропорядочность: правительство утвердило механизм
29 апреля Кабинет Министров принял постановление, которое определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Что утверждено постановлением
- Порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов
Документом предусмотрено, что все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, незамедлительно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти,
в т. ч., от правоохранительных органов, подлежат проверке на добропорядочность.
Отмечается, что проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.
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«В случае выявления признаков недобропорядочности соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции. Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа», — сообщают в министерстве.
- Порядок подачи декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов
Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Порядок также содержит форму декларации.
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