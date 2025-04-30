Таможенников будут проверять на добропорядочность: правительство утвердило механизм — Finance.ua

Таможенников будут проверять на добропорядочность: правительство утвердило механизм Сегодня 12:46 — Казна и Политика

Таможенников будут проверять на добропорядочность: правительство утвердило механизм

29 апреля Кабинет Министров принял постановление, которое определяет объективный и четкий механизм проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что утверждено постановлением

Порядок проведения проверки на добропорядочность и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов

Документом предусмотрено, что все должностные лица таможенных органов раз в три года, а также, незамедлительно, в случае получения информации о возможных факторах коррупционных правонарушений от органов государственной/местной власти, в т. ч. , от правоохранительных органов, подлежат проверке на добропорядочность.

Отмечается, что проверка проводится уполномоченным подразделением по предотвращению и выявлению коррупции таможенных органов.

Читайте также Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф

«В случае выявления признаков недобропорядочности соответствующие материалы направляются в специальный уполномоченный орган в сфере противодействия коррупции для принятия необходимых мер в пределах компетенции. Информация, содержащаяся в указанных материалах, является обязательным основанием для открытия дисциплинарного производства по отношению к должностному лицу таможенного органа», — сообщают в министерстве.

Порядок подачи декларации добропорядочности должностных лиц таможенных органов

Порядком предусмотрена ежегодная подача такой декларации в уполномоченное подразделение по вопросам предотвращения и выявления коррупции таможенных органов до 1 апреля текущего года или в течение 10 рабочих дней после назначения на должность. Порядок также содержит форму декларации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.