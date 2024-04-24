Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф

Казна и Политика
20
Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф
Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф
С 24 февраля 2022 года Силы Обороны Украины получили из складов таможен конфискованные товары и транспортные средства на 507,2 млн грн. В частности, одному боевому подразделению был передан самолет.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Каких товаров передали больше всего:

  • 1323 автомобиля на 204,8 млн грн;
  • имущества военного назначения на 60,4 млн грн.;
  • 1,8 млн пачек сигарет на 45,6 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,1 млн грн;
  • запчастей к авто на 19,5 млн грн;
  • одежды и обуви на 19,7 млн. грн;
  • 10 165 единиц компьютерной техники на 27,4 млн грн;
  • 1294 мобильных телефона на 20,7 млн ​​грн;
  • бытовой техники на 16 млн грн;
  • 1380 генераторов и аккумуляторов на 15,6 млн грн.;
  • бытовой химии и средств гигиены на 11,5 млн грн.;
  • лесоматериалов на 10,1 млн грн;
  • продуктов питания на 5,2 млн грн;
  • медицинских изделий на 5,1 млн грн;
  • самолет на 4,1 млн грн;
  • часов на 3,3 млн грн;
  • наушников на 2,5 млн грн;
  • других товаров на 33,6 млн грн.

Кто получил больше всех:

  • Министерство обороны Украины — 390,4 млн грн;
  • Министерство внутренних дел — 53,7 млн ​​грн;
  • Государственная пограничная служба Украины — 40,2 млн грн;
  • Военные администрации — 13,6 млн грн;
  • Служба Безопасности Украины — 7,4 млн грн;
  • другие получатели — 1,9 млн грн.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
Напомним, согласно новому предложению США, Украина может получить десятки миллиардов евро через выпуск облигаций или заем под залог замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, сообщает Financial Times.
Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году.
Еврокомиссия считает 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022—2023 годах от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear, буфером, позволяющим покрыть текущие и потенциальные судебные тяжбы в россии и других странах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.