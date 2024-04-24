Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф — Finance.ua

Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф

С 24 февраля 2022 года Силы Обороны Украины получили из складов таможен конфискованные товары и транспортные средства на 507,2 млн грн. В частности, одному боевому подразделению был передан самолет.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Каких товаров передали больше всего:

1323 автомобиля на 204,8 млн грн;

имущества военного назначения на 60,4 млн грн.;

1,8 млн пачек сигарет на 45,6 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,1 млн грн;

запчастей к авто на 19,5 млн грн;

одежды и обуви на 19,7 млн. грн;

10 165 единиц компьютерной техники на 27,4 млн грн;

1294 мобильных телефона на 20,7 млн ​​грн;

бытовой техники на 16 млн грн;

1380 генераторов и аккумуляторов на 15,6 млн грн.;

бытовой химии и средств гигиены на 11,5 млн грн.;

лесоматериалов на 10,1 млн грн;

продуктов питания на 5,2 млн грн;

медицинских изделий на 5,1 млн грн;

самолет на 4,1 млн грн;

часов на 3,3 млн грн;

наушников на 2,5 млн грн;

других товаров на 33,6 млн грн.

Кто получил больше всех:

Министерство обороны Украины — 390,4 млн грн;

Министерство внутренних дел — 53,7 млн ​​грн;

Государственная пограничная служба Украины — 40,2 млн грн;

Военные администрации — 13,6 млн грн;

Служба Безопасности Украины — 7,4 млн грн;

другие получатели — 1,9 млн грн.

Инфографика: Государственная таможенная служба

Напомним, согласно новому предложению США, Украина может получить десятки миллиардов евро через выпуск облигаций или заем под залог замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, сообщает Financial Times.

Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году.

Еврокомиссия считает 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022—2023 годах от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear, буфером, позволяющим покрыть текущие и потенциальные судебные тяжбы в россии и других странах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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