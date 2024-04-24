Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф — Finance.ua

Таможенная служба сообщила, сколько конфиската передали защитникам с начала вторжения рф
С 24 февраля 2022 года Силы Обороны Украины получили из складов таможен конфискованные товары и транспортные средства на 507,2 млн грн. В частности, одному боевому подразделению был передан самолет.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Каких товаров передали больше всего:
- 1323 автомобиля на 204,8 млн грн;
- имущества военного назначения на 60,4 млн грн.;
- 1,8 млн пачек сигарет на 45,6 млн грн и других табачных изделий на сумму 2,1 млн грн;
- запчастей к авто на 19,5 млн грн;
- одежды и обуви на 19,7 млн. грн;
- 10 165 единиц компьютерной техники на 27,4 млн грн;
- 1294 мобильных телефона на 20,7 млн грн;
- бытовой техники на 16 млн грн;
- 1380 генераторов и аккумуляторов на 15,6 млн грн.;
- бытовой химии и средств гигиены на 11,5 млн грн.;
- лесоматериалов на 10,1 млн грн;
- продуктов питания на 5,2 млн грн;
- медицинских изделий на 5,1 млн грн;
- самолет на 4,1 млн грн;
- часов на 3,3 млн грн;
- наушников на 2,5 млн грн;
- других товаров на 33,6 млн грн.
Кто получил больше всех:
- Министерство обороны Украины — 390,4 млн грн;
- Министерство внутренних дел — 53,7 млн грн;
- Государственная пограничная служба Украины — 40,2 млн грн;
- Военные администрации — 13,6 млн грн;
- Служба Безопасности Украины — 7,4 млн грн;
- другие получатели — 1,9 млн грн.
Напомним, согласно новому предложению США, Украина может получить десятки миллиардов евро через выпуск облигаций или заем под залог замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, сообщает Financial Times.
Доходы от замороженных зарубежных российских активов могут составить 5−8 млрд евро в 2024 году.
Еврокомиссия считает 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022—2023 годах от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear, буфером, позволяющим покрыть текущие и потенциальные судебные тяжбы в россии и других странах.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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