Toyota раскрыла внешность нового RAV4 — Finance.ua

Toyota раскрыла внешность нового RAV4 Сегодня 03:06 — Фондовый рынок

Toyota раскрыла внешность нового RAV4

Японский автопроизводитель опубликовал серию изображений новой Toyota RAV4, на которых видны ключевые особенности экстерьера кроссовера. Производитель делает ставку на покупателей, ведущих активный образ жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На картинках впервые можно рассмотреть ключевые дизайнерские элементы автомобиля, включая форму фар, колесных арок и заднюю часть. Также подтверждено, что речь идет именно о новой RAV4, хотя никаких технических подробностей производитель пока не раскрывает.

Судя по опубликованным изображениям, новая Toyota RAV4 получит большую радиаторную решетку, С-образную оптику, характерную для последних моделей бренда, и рельефный капот. На корме видны мощный спойлер и светодиодные фонари с тонкими вертикальными полосами. Все изображения выполнены на фоне природных ландшафтов, что подчеркивает позиционирование модели как автомобиля для путешествий и активного отдыха.

В начале мая стало известно, что производство RAV4 было приостановлено из-за трагического инцидента на фабрике одного из ключевых поставщиков. В результате взрыва погиб один сотрудник, еще двое получили ранения. Это повлияло на цепочки поставок, и Toyota временно приостановила работу трех сборочных линий, на которых выпускаются модели RAV4 и Venza.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.