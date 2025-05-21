Американская кукуруза вытесняет украинскую с международных рынков из-за низких цен — Finance.ua
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Американская кукуруза вытесняет украинскую с международных рынков из-за низких цен

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Американская кукуруза вытесняет украинскую с международных рынков из-за низких цен
Американская кукуруза вытесняет украинскую с международных рынков из-за низких цен
Закупочные цены на украинскую кукурузу продолжают снижаться из-за слабого спроса и падения цен на пшеницу, а также давления со стороны дешевого зерна из США.
В настоящее время экспортные цены на кукурузу в Украине составляют $225−228/т, в то время как цены на фуражную пшеницу в портах снизились до $210−214/т.
Тем не менее, некоторые трейдеры вынуждены удерживать цены на уровне, необходимом для выполнения контрактов до конца мая или начала июня.
За текущий сезон американский экспорт кукурузы достиг 45,543 млн т, что на 29,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для выполнения прогноза USDA в 66 млн т к концу сезона еженедельный экспорт должен составлять не менее 1,5 млн т, но это осложняется ожидаемым ростом поставок из Аргентины и Бразилии с июля.
По материалам:
agroreview.com
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