Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения

Технологии&Авто
19
Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения
Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения
Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения обновили. Автомобиль получил измененный логотип с подсветкой, другие радиаторные решетки и другой бампер с более агрессивным дизайном.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Также с крышки багажника исчезла фирменная эмблема, зато надпись Infiniti стала больше. В цветовой гамме кузова появился зеленый Deep Emerald. Даже в начальной комплектации теперь установлены 20-дюймовые колеса, а у более дорогих версий колеса отличаются только дизайном, но не размером.
Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения
Основным изменением в салоне стал отказ от натуральной кожи в обработке всех версий, кроме флагманской Autograph. Вместо нее используется материал TailorFit, на 65% состоящий из переработанных отходов. Заявлено, что TailorFit нежнее на ощупь, но при этом прочнее традиционного кожзама.
Читайте также
Опционная аудиосистема Bose заменена акустикой марки Klipsch, причем сразу в двух вариантах на выбор: 16 динамиков, или 20 динамиков. Новая медиасистема имеет расширенную поддержку сервисов Google. Адаптивный круиз-контроль ProPilot Assist 2.1 приобрел функцию трассового автопилота, появились дополнительные электронные помощники.
Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения
Автомобиль приводится в движение четырехцилиндровым турбомотором 2,0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который выдает 272 л.с. и 388 Нм. Ему ассистирует девятиступенчатый «автомат», можно выбрать между передним и полным приводом.
Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения
Кроссоверы Infiniti QX60 продолжат выпускать на заводе в городе Смирна (штат Теннесси), и даже двигатели для них имеют американское происхождение, что в контексте таможенных войн должно дать QX60 ценовое преимущество по отношению к конкурентам. В продаже обновленные кроссоверы появятся летом.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems