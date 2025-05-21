Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения — Finance.ua

Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

Кроссовер Infiniti QX60 обновили: характеристики и ключевые изменения

Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения обновили. Автомобиль получил измененный логотип с подсветкой, другие радиаторные решетки и другой бампер с более агрессивным дизайном.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также с крышки багажника исчезла фирменная эмблема, зато надпись Infiniti стала больше. В цветовой гамме кузова появился зеленый Deep Emerald. Даже в начальной комплектации теперь установлены 20-дюймовые колеса, а у более дорогих версий колеса отличаются только дизайном, но не размером.

Основным изменением в салоне стал отказ от натуральной кожи в обработке всех версий, кроме флагманской Autograph. Вместо нее используется материал TailorFit, на 65% состоящий из переработанных отходов. Заявлено, что TailorFit нежнее на ощупь, но при этом прочнее традиционного кожзама.

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Опционная аудиосистема Bose заменена акустикой марки Klipsch, причем сразу в двух вариантах на выбор: 16 динамиков, или 20 динамиков. Новая медиасистема имеет расширенную поддержку сервисов Google. Адаптивный круиз-контроль ProPilot Assist 2.1 приобрел функцию трассового автопилота, появились дополнительные электронные помощники.

Автомобиль приводится в движение четырехцилиндровым турбомотором 2,0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, который выдает 272 л.с. и 388 Нм. Ему ассистирует девятиступенчатый «автомат», можно выбрать между передним и полным приводом.

Кроссоверы Infiniti QX60 продолжат выпускать на заводе в городе Смирна (штат Теннесси), и даже двигатели для них имеют американское происхождение, что в контексте таможенных войн должно дать QX60 ценовое преимущество по отношению к конкурентам. В продаже обновленные кроссоверы появятся летом.

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