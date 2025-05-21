Для сериала о Гарри Поттере строят городок за $1,2 млрд — Finance.ua

Для сериала о Гарри Поттере строят городок за $1,2 млрд Сегодня 05:53 — Мир

Для сериала о Гарри Поттере строят городок за $1,2 млрд

Пока идут кастинги на роли новых Рона, Гермионы и Гарри Поттера, Warner Bros. активно взялась за подготовку декораций, которая среди прочего включает в себя строительство полнофункционального «мини-города» в студии Leavesden Studios в английском графстве Хартфордшир.

Проект, который, по данным Collider , обойдется в $1,25 млрд, будет включать сами декорации, дороги (включая обновленную Privet Drive), многоэтажные парковки, вспомогательные сооружения для оборудования и персонала, специальные помещения для животных, медицинский центр, а также школу для молодых актеров. Сайт не предоставил изображений, но некоторые обнародовало издание The Sun — и, кажется, семья Дурслов получила дом в стиле Тюдоров.

www.thesun.co.uk

Напомним, сериал о Гарри Поттере будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет не менее 10 лет. Премьера первой запланирована на 2027 год.

Пока фанаты во всем мире ждут нового сериала, фильмы уже давно стали легендой. И не только благодаря магии, но и финансовым результатам. Делимся цифрами, которые действительно впечатляют:

📍 $7,7 миллиарда — именно столько собрала кинофраншиза о юном волшебнике в мировом прокате! Это одна из самых успешных серий фильмов в истории кино.

📍$250 миллионов — такую ​​прибыль Warner Bros. получили только от продажи мерча за первый год после выхода последнего фильма. Магия продается!

📍$130 миллионов — бюджет самого дорогого фильма серии (Гарри Поттер и Принц-полукровка, 2009).

📍 $20 миллионов — такова была зарплата Дэниела Рэдклиффа за каждый из последних двух фильмов. И это без учета процентов сборов.

📍 600 миллионов фунтов стерлингов — ориентировочная стоимость Harry Potter Studio Tour в Великобритании — места, где фанаты могут увидеть оригинальные декорации и реквизит.

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