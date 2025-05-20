Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України

Президент Володимир Зеленський запропонував США укласти угоду про вільну торгівлю.

Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

За словами Качки, з такою пропозицією Зеленський звернувся в листі до Трампа про нові можливості співпраці в ОПК та торгівлі.

Україна зацікавлена в такій угоді попри те, що США не є найбільшим торговельним партнером України.

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«Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія», — зазначив Качка.

Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.

«І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати відповідну угоду про вільну торгівлю», — пояснив торгпред.

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На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (більш відомий як угода про корисні копалини) створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.

«Думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку», — сказав Качка.

hromadske За матеріалами:

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