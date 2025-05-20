Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України

Казна та Політика
55
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США — торгпред України
Президент Володимир Зеленський запропонував США укласти угоду про вільну торгівлю.
Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.
За словами Качки, з такою пропозицією Зеленський звернувся в листі до Трампа про нові можливості співпраці в ОПК та торгівлі.
Україна зацікавлена в такій угоді попри те, що США не є найбільшим торговельним партнером України.
Читайте також
«Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Тобто в нас є з Великою Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще США і Японія», — зазначив Качка.
Він пояснив, що дедалі більше виробників будують свою стратегію продажу за кордоном на ринках, які є найбагатшими та більш розвиненими, з більшими вимогами до якості, що, відповідно, створює більшу додану вартість і більшу прибутковість.
«І тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до США і мати відповідну угоду про вільну торгівлю», — пояснив торгпред.
Читайте також
На його думку, контекст створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (більш відомий як угода про корисні копалини) створює підстави для можливості укладання угоди про вільну торгівлю з США.
«Думаю, що для США це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед, а ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку», — сказав Качка.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems