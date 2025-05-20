Трамп не відкидає нарощування постачання зброї Україні — Finance.ua

Трамп не відкидає нарощування постачання зброї Україні Сьогодні 11:34

Трамп заявив, що розглядає можливість збільшення постачання зброї Україні. Водночас він наголосив, що досі вірить у мирне врегулювання війни.

Clash Report. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає варіант із нарощуванням військової допомоги Україні. Водночас він підкреслив, що все ще вірить у можливість мирного врегулювання війни з росією.

«Це не моя війна. Я просто намагаюся допомогти», — зазначив Трамп.

Політик підкреслив, що США не відступають від участі в переговорах між росією та Україною. Він також зазначив, що має власну «червону лінію» у цих перемовинах, проте не уточнив її змісту.

«У мене в голові є червона лінія, коли я перестану тиснути на росію та Україну. Але я не скажу, що це за червона лінія», — заявив Трамп.

Американський лідер визнав, що дипломатичний процес просувається непросто. За його словами, переговори ускладнюють «дуже великі его» з обох боків.

Допомога США для України

Варто зазначити, що це буде перший продаж зброї, яку схвалила адміністрація Трампа для України. Після повернення Трампа до Білого дому адміністрація не виділяла Україні нову військову допомогу.

Раніше The New York Times писало, що у команді Трампа не обговорюють подальшу військову допомогу Україні. При цьому пакети, які були схвалені раніше адміністрацією Джо Байдена, закінчуються.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити у США зброю та системи ППО на суму 30−50 млрд доларів. Зокрема, йдеться про системи Patriot або отримання ліцензії на їх виробництво. Пізніше він дав доручення отримати від США згоду щодо Patriot.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, після якої заявив, що російська федерація та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

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