В Украине зафиксировано очередное падение экспорта: эксперт назвал причину — Finance.ua
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В Украине зафиксировано очередное падение экспорта: эксперт назвал причину

Казна и Политика
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В динамике экспорта и импорта Украины сейчас наблюдается шок: с начала года экспорт упал на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт наоборот вырос на 12,3%, и эти тенденции только усиливаются.
Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.
«За январь-февраль 2025 года экспорт товаров составил 6288,1 млн долл., или 87,0% по сравнению с январем-февралем 2024 года, а импорт — 11302,5 млн долл., или 112,3%. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,2 0,72). Следовательно, в январе-феврале 2025 года наблюдается почти удвоение отрицательного сальдо торгового баланса и резкое ухудшение коэффициента покрытия экспортом импорта», — указал аналитик.
По его словам, развитие промышленности происходит на фоне существенного роста индекса цен производителей промышленной продукции на 43,3%, где ключевым фактором выступает рост цен на энергоресурсы на 59,8%.
«Приведенные показатели свидетельствуют, что в двухконтурной экономике „войны и тыла“ более-менее стабильные экономические процессы происходят в секторе ОПК, где есть дешевое финансирование со стороны государства в виде оборонного заказа. В то же время „экономика тыла“ постепенно умирает в пламени галопирующей инфляции и роста цен на энергоресурсы. Это приводит к сокращению экспорта, торможению темпов роста ВВП до почти нулевой отметки и деиндустриализации основного ядра промышленности (кроме изолированного сектора ОПК)», — подчеркнул Кущ.
Он отметил, что «экономика войны» в контексте налоговых поступлений и экспортной выручки должна опираться на «экономику тыла» — но она «постепенно умирает из-за отсутствия кредитного импульса, кризиса на рынке труда и неэффективной правительственной экономической политики».
«В 2025 году военный бюджет составляет 2 трлн грн. Эти 2 трлн грн должна собрать „экономика тыла“, но уже сейчас очевидно, что в этом году дефицит таких внутренних ресурсов будет составлять минимум 200 млрд грн. Чем сильнее „экономика тыла“ будет погружаться в кризис, тем больше будет этот дефицит. Чтобы этого не произошло, правительство и НБУ должны пересмотреть экономическую и монетарную политику, акцентировав ее на специфике функционирования амбивалентной модели экономики во время войны», — резюмировал эксперт.
Как известно, замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина работает над обновлением национальной Экспортной стратегии, и что речь идет о наращивании экспорта до 77 млрд долларов.
В свою очередь, президент Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов заявил, что для такого роста производства должны быть заморожены тарифы госмонополий на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки. Ведь если предприятия потеряют конкурентные преимущества, это приведет к сокращению производства, закрытию предприятий и потере налоговых поступлений.
По материалам:
РБК-Україна
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