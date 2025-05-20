Рынок труда США в 2025 году: самые популярные профессии и зарплаты — Finance.ua

Рынок труда США в 2025 году: самые популярные профессии и зарплаты Сегодня 21:02 — Личные финансы

Рынок труда США в 2025 году: самые популярные профессии и зарплаты

В 2025 году рынок труда США активно трансформируется. На первый план выходят профессии, связанные с техническими навыками, клиентским сервисом, логистикой и прикладными специальностями.

По данным отчета Randstad USA , среди 15 самых востребованных профессий не только ІТ-специалисты, но и операторы погрузчиков.

Главными критериями сегодня становятся не диплом, а способность эффективно решать прикладные задачи, работать с техникой и взаимодействовать с клиентами.

Возобновление спроса на «человеческие» профессии

Одним из трендов года стало возвращение интереса к профессиям в сфере обслуживания клиентов.

Специалисты службы поддержки, администраторы рецепции, торговые представители снова в топе. На фоне развития e-commerce и доставки компании, стремятся сохранить контакт с клиентом и повысить качество сервиса.

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Рост онлайн-торговли вызвал бум в сфере логистики: высокий спрос наблюдается на водителей, грузчиков, работников складов и операторов погрузчиков. К примеру, оператор погрузчика зарабатывает $18−23 в час, а с опытом может перейти на управленческую позицию.

Эти профессии часто стартовые в карьере: по обслуживанию клиентов — в контроль качества, по продажам — в региональное управление.

Стабильность возвращается в моду

Электрики, машинисты, сметчики и полевые техники в центре внимания. Их работа обеспечивает стабильность инфраструктуры. Полевой техник, выезжающий на обслуживание оборудования, получает $26−34 в час и может вырасти до руководителя команды.

Также возрос спрос на специалистов по техобслуживанию, операторов станков и производственный персонал. Промышленный сектор США демонстрирует устойчивый рост, формируя постоянный спрос на технические кадры.

Многие из этих профессий требуют сертификации, но не обязательно высшего образования. Например, чтобы стать электриком, достаточно пройти четырехлетнюю учебу (apprenticeship), получить лицензию и даже открыть собственное дело.

Финансы и аналитика — высокий потенциал

В период цифровизации финансовые аналитики остаются среди самых высокооплачиваемых профессий: $87 000 — $105 000 в год. Они отвечают за инвестиционные стратегии, оценку рисков и бюджетное планирование.

Растет спрос и на научных сотрудников (Research Associates), HR-специалистов — именно они формируют устойчивую корпоративную культуру и помогают удерживать персонал. По прогнозам Министерства труда США, спрос на финансовых аналитиков и HR-специалистов будет сохраняться, по крайней мере, до 2032 года.

Работа для начинающих

Компании также активно ищут работников начального уровня с потенциалом развития. К примеру, младшие бухгалтеры впоследствии становятся аудиторами, а ассистенты в аптеках — фармацевтами. Это особенно актуально на фоне расширения медицинской сферы.

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Администратор рецепции — еще одна стартовая позиция, которая может открыть путь к управлению офисом или работе в HR. Такие профессии популярны из-за гибкого графика — удаленная работа или частичная занятость привлекает студентов, родителей и тех, кто меняет профессию.

Мигрантам — только легальные пути

В 2025 году миграционная политика США стала более суровой. Власти подчеркивают, что страна заинтересована только в легальных мигрантах. Для нелегалов развернута масштабная программа депортации. Обновлено мобильное приложение CBP One (теперь CBP Home), которое предлагает пользователям добровольно покинуть США. В случае отказа — депортация и пожизненный запрет на въезд.

«Если они этого не сделают — мы их найдем, депортируем, и они больше никогда не вернутся», — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноем.

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Запущена информационная кампания на $200 млн, которая побуждает нелегалов покинуть страну. Тех, кто проигнорирует требования, ожидают штрафы до $998 в день и конфискация имущества. В то же время, с апреля начались проверки на антисемитизм: поддержка радикальных идей может стать основанием для лишения визы или грин-карты.

Напомним, в США объявили о приостановлении работы программы для граждан Украины, которые из-за полномасштабной агрессии рф мигрируют в Штаты. Речь идет о программе United for Ukraine (U4U).

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