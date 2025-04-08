Налог на доход с аренды жилья: сколько придется заплатить в США — Finance.ua

Налог на доход с аренды жилья: сколько придется заплатить в США Сегодня 08:30 — Личные финансы

Налог на доход с аренды жилья: сколько придется заплатить в США

Сдать квартиру в аренду и получать ежемесячный доход — классический способ пассивного заработка для инвесторов, которые не любят лишних рисков. Вместе с тем рядом с доходами всегда идут и налоги. В большинстве стран мира владельцы недвижимости должны их платить, если решили получать прибыль от сдачи жилья в аренду.

Владельцы недвижимости в США должны понимать, какие налоговые обязательства их ждут. Конечно, каждый объект нужно рассматривать отдельно, однако для владельцев есть такие основные налоги, как налог на недвижимость (Property Tax), налог на прирост капитала (важен при продаже), налог на доход от аренды, а также налог на наследство для нерезидентов и налог на продажу недвижимости иностранцами (FIRPTA).

Доходы от сдачи недвижимости в аренду физическим лицом облагаются налогом по прогрессивной ставке налога, которая составляет от 10% до 37%, в зависимости от суммы годового дохода. Интересно, что ставки для холостых и для женатых людей отличаются.

Размер налоговой ставки для холостых людей составляет:

Размер налоговой ставки для женатых людей:

Что касается иностранцев, то в США нет общегосударственных ограничений на приобретение недвижимости этой категорией инвесторов. Однако в некоторых штатах можно столкнуться с особыми правилами.

В целом украинцы могут свободно покупать недвижимость в США. Однако, чтобы не столкнуться с неприятностями, ситуацию в конкретном регионе следует изучить заранее. Так же как и каждый интересующий вас объект.

Напомним, в последние годы на фоне роста популярности туризма ключевые аттракции мира рассматривают повышение туристических налогов для регулирования потока посетителей и финансирования инфраструктуры.

Несколько украинцев, выехавших в США по гуманитарной программе из-за полномасштабного российского вторжения, получили электронные письма с требованием покинуть страну. Однако впоследствии выяснилось, что письма им отправили по ошибке. То есть гуманитарную программу для украинцев, созданную после вторжения россии в 2022 году, на самом деле не прекратили.

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