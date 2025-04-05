Українці у США помилково отримали листи з наказом покинути країну — Finance.ua
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Українці у США помилково отримали листи з наказом покинути країну

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Українці у США помилково отримали листи з наказом покинути країну
Українці у США помилково отримали листи з наказом покинути країну
Кілька українців, які виїхали до США за гуманітарною програмою через повномасштабне російське вторгнення, отримали електронні листи з вимогою покинути країну. Однак згодом з’ясувалося, що листи їм надіслали помилково.
Про це пише Reuters.

Про що йшлося у листі

Українцям написали, що їхній статус скасували й вони мають сім днів, щоб покинути США, інакше «федеральний уряд вас знайде». Невідомо, скільки людей отримали такий лист.
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«Якщо ви негайно не залишите територію США, вас можуть затримати, що призведе до вашого примусового видворення. Ще раз: DHS скасовує ваш гуманітарний дозвіл. Не намагайтеся залишитися в США», — писали в листі.
Згодом речник Департаменту внутрішньої безпеки США заявив, що такі листи надіслали помилково.
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Тобто гуманітарну програму для українців, створену після вторгнення росії в 2022 році, насправді не припинили.
Наступного дня Департамент внутрішньої безпеки надіслав новий лист, у якому повідомив: попередній лист був помилкою, «умови вашого гуманітарного дозволу залишаються без змін».
За матеріалами:
theБабель
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