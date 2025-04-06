Які країни світу збільшують туристичні податки для мандрівників — Finance.ua

Які країни світу збільшують туристичні податки для мандрівників Сьогодні 14:11 — Світ

Які країни світу збільшують туристичні податки для мандрівників, Фото: freepik

Останніми роками, на тлі зростання популярності туризму, ключові атракції світу розглядають підвищення туристичних податків для регулювання потоку відвідувачів і фінансування інфраструктури.

Про це пише visitworld.today.

У яких країнах зростуть податки для мандрівників

Греція. Країна вводить сезонні туристичні збори, щоб розвʼязати проблему перенаселеності в пік сезону.

У низький сезон (з листопада по березень) плата становитиме 2 євро на день. А вже у високий (з квітня по жовтень) — 8 євро на день.

Такий підхід заохочує подорожі в непіковий період і допомагає більш рівномірно розподілити кількість туристів протягом року. Додатковий дохід піде на адаптацію до зміни клімату та запобігання катастрофам.

Водночас на грецьких островах Санторіні та Міконос стягуватиметься ще вищий податок у розмірі 20 євро за ніч.

Італія. Про пробний туристичний податок у Венеції в години пік було оголошено у 2024 році, цього року збір буде продовжено.

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Відвідувачі, які в’їжджають у місто з 8:30 до 16:00 у певні дати у квітні, травні, червні та липні, повинні будуть сплатити податок у розмірі 5 євро.

Сполучене Королівство. З липня 2026 року Шотландія запровадить перший туристичний податок, відомий як збір із відвідувачів.

Туристи будуть сплачувати 5% від вартості проживання у готелях, гостьовому будинку та Airbnbs.

Плата застосовуватиметься до всіх ночівель, для бронювань, зроблених після 1 жовтня 2025 року.

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Португалія. З січня 2025 року на Азорських островах запровадили плату в розмірі 2 євро з особи за ніч.

Також туристичний податок стягують у ще 13 містах, включаючи Лісабон і Порту. Гроші витратять для підтримки місцевої інфраструктури та послуг.

Нідерланди. Амстердам збільшив туристичний податок до 12,5% від вартості проживання, що є одним із найвищих ставок у Європі.

Починаючи з 2025 року, круїзні пасажири також стикатимуться з вищими зборами: з 14 євро до 14,50 євро з особи. Ці зміни направлені на управління туризмом у місті та фінансуванні місцевих послуг.

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Франція. Країна запроваджує багаторівневу систему туристичного податку на основі типів розміщення:

палаци: 15,60 євро з особи за ніч;

п’ятизіркові готелі: 11,38 євро за ніч;

чотиризіркові готелі: 8,45 євро за ніч;

кемпінг: 1,95 євро за ніч;

некласифіковане житло: до 15,60 євро за ніч.

Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії Франції щодо отримання прибутку від туристичної інфраструктури та управління впливом великої кількості відвідувачів.

Таїланд. З середини 2025 року в Таїланді вводять новий туристичний податок:

300 бат (близько 7 доларів США) для відвідувачів, які прибувають наземним транспортом;

150 бат (3,5 долари США) для мандрівників, які прибувають морем.

Отриманий дохід підтримає розвиток туризму та зусилля щодо сталого розвитку в країні.

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Іспанія. На Балеарських островах, включаючи Ібіцу, Майорку та Менорку, податок на екологічно чистий туризм (ITS) значно зросте. У високий сезон тарифи на розміщення збільшаться з 4 до 6 євро з особи за ніч.

Для круїзних пасажирів плата зросте втричі з 2 до 6 євро за ніч. Крім того, влада розглядає можливість запровадження плати за оренду автомобілів аналізуючи обсяг викидів та застосування суворіших правил щодо оренди житла.

Нова Зеландія. У країні суттєво підвищили міжнародний збір з 35 до 100 новозеландських доларів із жовтня 2024 року.

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Додаткові кошти будуть використані для фінансування проєктів сталого туризму та ініціатив щодо збереження навколишнього середовища.

Японія розглядає пропозицію підвищити існуючий туристичний податок з 1000 єн до 5000 єн з особи. Це значне збільшення має на меті приборкати надмірний туризм та фінансувати ініціативи, які покращують враження від відвідувачів, зберігаючи культурні об’єкти.

Гаваї. У 2025 році планують запровадити «податок на вплив клімату» у розмірі 25 доларів США за відвідувача.

Кошти будуть спрямовані на заходи з охорони навколишнього середовища, такі як утримання пляжів і створення протипожежних смуг, для вирішення проблем, пов’язаних зі зміною клімату та надмірним туризмом.

Зміни у розмірах туристичних податків відображають глобальну тенденцію до запровадження податків на туризм як інструментів управління впливом відвідувачів, фінансування інфраструктури та сприяння екологічним практикам подорожей.

Мандрівникам варто враховувати ці додаткові витрати та коригувати свій бюджет під час подорожей.

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