5 советов по поиску работы в США — Finance.ua

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5 советов по поиску работы в США

Личные финансы
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5 советов по поиску работы в США
5 советов по поиску работы в США
Работа в иностранных компаниях открывает широкие возможности как для профессионального, так и личного развития. Однако в незнакомой стране поиск нужной вакансии, составление и размещение своего резюме на веб-ресурсах и прохождение собеседований часто оказывается слишком сложным процессом.
Как подготовиться к поиску работы для украинцев в Америке, рассказывает Speka.
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Американский рынок труда разнообразный, а значит, найти достойный вариант работы в компании не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы максимально облегчить процесс поиска вакансий, подготовьтесь заранее.

1. Исследуйте американский рынок труда

Следует узнать, как в США звучит ваша должность, которую вы занимали на родине. Также выясните, пользуется ли она спросом именно в том штате, где вы уже проживаете или планируете. Возможно, вам потребуются определенные сертификаты или лицензии, чтобы получить аналогичную работу в США.
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В каждом штате свои особенности рынка трудоустройства. К примеру, в Нью-Йорке есть множество вакансий для любого профиля, в Калифорнии наиболее популярна работа для айтишников.

2. Преодолейте языковой барьер

Попытайтесь определить, каким уровнем английского вы владеете. В интернете существует множество познавательных тестов: сдав хотя бы один, вы лучше сможете сориентироваться в своих лингвистических способностях.
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Уточните, достаточно ли будет ваших знаний языка для того, чтобы получить желаемую работу. Если же нет — совершенствуйте свой уровень английского. Пригодятся курсы, видеоматериалы, многие из которых бесплатны и есть в свободном доступе для веб-пользователей.

3. Проанализируйте требования интересующих вас вакансий

В Америке есть определенный перечень специальностей, обязательное требование для которых — наличие профессиональной лицензии. Так, например, если вы хотите устроиться мастером по наращиванию ресниц, парикмахером или специалистом по маникюру, этот документ потребуют от вас в любом штате.
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4. Привлекайте все возможные источники для поиска работы

Несмотря на то, что поиск вакансий в интернете — самый простой метод, следует использовать не только его. Конечно, прежде всего, посетите самые популярные ресурсы с предложениями работы в США как для женщин, так и для мужчин: LinkedIn, Indeed, DICE, Hadshake.

5. Ознакомьтесь с американскими стандартами резюме и сопроводительных писем

Прежде чем составлять резюме, поинтересуйтесь, какие существуют для него стандарты. К примеру, объем CV должен вмещать всю нужную работодателю информацию о вас без лишних деталей. Идеально — 1−2 листа формата A4.
Сопроводительное письмо — это традиционное приложение к резюме, где указываются ваши профессиональные достижения, а также причины, почему именно вы подходите на эту должность.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Speka
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