Конкуренция среди соискателей увеличилась: кому сейчас сложнее всего найти работу — Finance.ua

Конкуренция среди соискателей увеличилась: кому сейчас сложнее всего найти работу Сегодня 08:02 — Личные финансы

Конкуренция среди соискателей увеличилась: кому сейчас сложнее всего найти работу

В ноябре 331 491 соискатель обновил или создал резюме на сайте Work.ua. Это на 4% меньше, чем было в октябре. Несмотря на это, впервые за 2023 год конкуренция среди соискателей увеличилась.

Об этом свидетельствуют данные исследования Work.ua.

Конкуренция среди соискателей

Рост конкуренции на 6% не позволяет говорить о преодолении дефицита кадров, особенно перед традиционным «низким сезоном» в найме. Однако это позитивный сигнал для рынка труда.

Инфографика: Work.ua

Наибольшее количество откликов получают работодатели в Киевской, Харьковской, Винницкой, Волынской и Львовской областях. А менее всего — в Закарпатской, Херсонской, Черновицкой, Черкасской и Житомирской областях.

И хотя во всех регионах-лидерах конкуренция за вакансию выросла на 5−12%, работодатели здесь все равно получают в пять раз меньше откликов, чем те, кто предлагает удаленный формат работы. Украинцы предпочитают работать онлайн, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

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А вот где стабильности пока нет, так это в сфере IT. Ведь здесь наблюдаем настоящие эмоциональные качели: по некоторым должностям количество откликов меняется на 30% от месяца к месяцу. В то же время конкуренция за вакансии айтишников более чем в 20 раз выше средней на рынке труда.

Наиболее конкурентной остается должность верстальщика — в среднем на нее откликается 219 кандидатов. Также среди фаворитов у соискателей вакансии Front-end программистов — 215 откликов, веб-дизайнеров — 157, тестировщиков — 118, JavaScript-программистов — 95. Но, если сравнивать с октябрем, больше всего возросло количество откликов на вакансии для C# программистов (+41% к октябрю, 68 откликов) и Python-программистов (+35%, 72 отклика).

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При этом рекрутерам труднее всего закрывать вакансии эндоскописта, горняка, эндокринолога, гастроэнтеролога, резчика, гирудотерапевта, штамповщика, мастера производственного обучения.

Лидеры по количеству новых соискателей

В ноябре на сайте Work.ua создали или обновили резюме 331 491 соискатель. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего кандидатов в возрасте 18−24 года (29%) и 25−34 года (28%). Еще 22% - это люди в возрасте от 35 до 44 лет, 13% - от 45 до 54 лет, 6% - более 55 лет. Также 2% кандидатов не достигли 18 лет.

Если сравнить с октябрем, больше всего кандидатов прибыло в Николаевской, Черниговской, Волынской, Черновицкой (+2%) и Винницкой областях (+1%). В абсолютных цифрах больше всего новых кандидатов прибыло в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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В ноябре, по сравнению с октябрем, возросло количество новых кандидатов в категории «Охрана, безопасность» (+5%), «Сельское хозяйство, агробизнес» (+5%), «Транспорт, автобизнес» (+2%), «Культура, музыка, шоу-бизнес» (+1%), «Строительство, архитектура» (+1%).

В разрезе отдельных должностей в основном новые соискатели — продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, бармены, бариста, медицинские сестры, охранники, менеджеры по персоналу.

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