На что обратить внимание при выборе компании для работы — Finance.ua

На что обратить внимание при выборе компании для работы
Когда вы рассматриваете возможности для трудоустройства, важно учитывать не только базовые преимущества, как-то заработная плата или локация, но и более сложные долгосрочные аспекты. Компания-работодатель будет местом, где вы будете проводить значительную часть своей жизни, поэтому важно не ошибиться с выбором.
На какие аспекты стоит обращать внимание — рассказала Анна Толмачева, директор по персоналу «METRO Украина» для robota.ua.
Выполните свое домашнее задание
Обязательно проведите собственное мини-исследование и изучите компании, между которыми выбираете, чтобы найти наиболее подходящий вариант:
- просмотрите веб-сайты компаний и почитайте о принципах работы, финансовых результатах и фокусах внимания или ценностях, которые декларирует бизнес, а также исследуйте ценностное предложение работодателя (преимущества для сотрудников);
- используйте профессиональные сети, такие как LinkedIn, чтобы получить обратную связь от сотрудников. Хорошо получить отклик от бывших и нынешних сотрудников. Спрашивайте о принципах работы, преимуществах, зрелости процессов
и т. п.;
- проанализируйте карьерные пути тех сотрудников, которых удастся найти в LinkedIn. Оценка опыта других работников и их карьерный рост может дать вам общее представление о возможностях роста в компании;
- прочитайте интервью, статьи, колонки, пресс-релизы, опубликованные компанией, чтобы узнать больше об истории, рабочей среде и планах работодателя на будущее. Обращайте внимание на последовательность действий, длительность, соблюдение обещаний, понятность стратегии и фокусов внимания.
Критерии поиска оптимальной для вас компании
І. Рабочая среда
Каждая компания имеет свои особенности организации культурной и физической среды и внутренних практик и принципов работы. Если вы их не разделяете или не отвечаете, работать в команде будет сложно и некомфортно. Не существует единой «правильной» корпоративной культуры, но есть атмосфера, которая лучше всего подходит вам, вашему стилю жизни и профессиональному пути. Спросите у рекрутера, руководителя, других сотрудников о конкретных примерах реализации принципов компании в повседневной жизни.
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Сравните ответы с тем, что декларирует компания в публичном пространстве. Если вас приглашают трансформировать бизнес-модель, стратегию или культуру организации, поинтересуйтесь, как компания видит изменения и вашу роль в них, как планирует формировать необходимое для перемен большинство.
II. Забота об опыте сотрудников и продолжительность инвестирования в них
- Повышение квалификации, программы развития навыков, горизонтальное перемещение и другие способы развития талантов. Прежде чем согласиться на предложенную работу, подумайте, что компания может предложить для реализации вашего потенциала:
— Предлагает ли она программы обучения или другие образовательные ресурсы?
— Дает ли полномочия и свободу для идей и творчества?
— Разрабатывает ли компания индивидуальные планы развития?
— Практикуют ли менторские программы?
— Как часто ваш непосредственный руководитель планирует общаться с вами по поводу профессионального развития?
Спрашивайте работодателя об имеющихся программах, критериях участия в них, среднем сроке работы в компании и о том, сколько управленческих должностей заполняют внутренними кандидатами.
- Благополучие (медицинское страхование, социальные льготы, психологическая поддержка и бонусы). Этот список может меняться в зависимости от ваших приоритетов и потребностей, например, наличия детей и семьи, состояния здоровья или уровня должности. Обычно перечень всех преимуществ указывают в описании вакансии, но если вам нужна дополнительная информация, просто спросите у работодателя или рекрутера).
- Готовность поддержать сотрудников и брать на себя ответственность во время непредвиденных ситуаций (как компания помогала сотрудникам в кризисных ситуациях, например, с начала полномасштабной войны).
III. Корпоративная социальная ответственность компании
Важно, чтобы организация имела глобальную миссию, выходящую за пределы получения прибыли. Социально ответственные организации хорошо относятся к своим сотрудникам, заботятся о местных громадах, клиентах и окружающей среде, делая таким образом вклад в развитие страны.
Подумайте о том, что для вас самое важное, и убедитесь, что приоритеты и видения работодателя совпадают с вашими. Поэтому при выборе работодателя обратите внимание на его социальную активность:
- создание безбарьерной и инклюзивной рабочей среды, например забота о людях с инвалидностью или реинтеграция ветеранов и ветеранок;
- участие компании в благотворительных проектах;
- инвестиции в инновации и технологический прогресс;
- экологические инициативы;
- поддержка общественных организаций и другие активности, направленные на улучшение жизни общества.
IV. Признание достижений компании международными и национальными организациями
Важно убедиться, что вся информация, которую вы нашли о работодателе в сети — не просто слова. Проверьте публичные отчеты компании, наличие сертификаций (по качеству, безопасности, финансовым институтам), лицензий, ранжирование компании от авторитетных рейтинговых агентств и профильных организаций.
Существует огромное разнообразие наград: национальные, международные, отраслевые; за достижения в бизнесе, заботу о сотрудниках, корпоративную ответственность, устойчивое развитие
и т. д. Наличие знаков отличия от надежных организаций может свидетельствовать о том, что компанию уважают в отрасли или на рынке. Тщательно исследовав награды, которые систематически получает компания, вы сможете понять больше о ее ценностях и приоритетах.
А на что вы в первую очередь обращаете внимание при выборе компании для трудоустройства? Расскажите в новом опросе от Finance.ua.
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