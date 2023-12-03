10 навыков, на которые работодатели будут обращать внимание в 2024 году — Finance.ua

10 навыков, на которые работодатели будут обращать внимание в 2024 году Сегодня 17:04 — Личные финансы

10 навыков, на которые работодатели будут обращать внимание в 2024 году

Современная бизнес-среда быстро меняется, а во время войны и подавно. Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, компании испытывают нехватку соискателей и квалифицированных кадров. В этой связи работникам приходится постоянно адаптироваться к новым технологиям и рыночным условиям, чтобы быть более конкурентоспособными.

Work.ua вместе с экспертами рассказали , что будет важно для работодателей в 2024 году.

1. Знание английского

Английский язык — это один из ключевых показателей, на который работодатели обращали и продолжат обращать внимание.

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Есть ряд преимуществ знания английского:

Большое количество программ, необходимых для работы в различных областях, имеют интерфейс на английском. Со знанием языка проще адаптироваться к новому ПО, которое вы будете использовать. Искусственный интеллект лучше работает на английском языке. Поскольку работникам все чаще придется пользоваться AI для упрощения выполнения задач, лучше ваш запрос он поймет именно на английском. Общение с пользователями из-за рубежа. Знание английского поможет лучше ориентироваться при работе с иностранцами.

2. Умение работать с искусственным интеллектом

Чтобы получать качественные результаты от искусственного интеллекта, не важно какого, нужно правильно уметь создавать запрос. Например, если вы хотите работать в агентстве вебдизайна, эффективно будет использовать сочетание «конструктор сайтов + AI для изображений + AI для текста». Так это создаст дополнительную ценность продукта. Но даже если не говорить о конкретных сферах, использование ИИ — это уже рутина, а не привилегия.

3. Умение быстро учиться

Быстро учиться — это очень важно. В любой сфере вам нужно приобретать новые навыки, разбираться в разных аспектах вашей работы и как минимум пытаться понять разнообразные нюансы той компании, в которой вы трудоустроены.

Ускоряя свой темп обучения, вы получаете возможность лучше понимать место, где вы работаете. Ваши навыки могут быть недостаточно развиты на практике. Нередки ситуации, когда люди, которые долго сотрудничали с одной компанией, приходили в новую и понимали, что не имеют нужных умений для полноценной работы. Поэтому необходимо уметь быстро адаптироваться к новой работе, чтобы эффективно выполнять задачи. Новые инструменты. Это то, что вы будете всегда встречать. В разных компаниях работники активно используют всевозможные органайзеры, мессенджеры, приложения по планированию. Они не всегда будут удобными, но нужно будет подстраиваться.

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4. Критическое мышление

Критическое мышление — ключевой навык работника, позволяющий быть эффективным, конкурентоспособным и готовым к вызовам в своей профессиональной деятельности. Вот для чего понадобится критическое мышление:

Анализировать информацию, понимать проблему и находить оптимальные варианты ее решения.

Современный рынок просит неизменных инноваций. Вы должны уметь генерировать новые идеи и определять, что поможет усовершенствовать процессы.

Эффективно выражать свои мнения, аргументировать взгляды и взаимодействовать с другими членами команды.

Легче адаптироваться к новым условиям и быстро реагировать на изменения в среде.

5. Умение искать компромиссы

Когда вы знаете, как искать компромиссы, вы сможете существенно улучшить свое взаимодействие с клиентами и коллегами.

Рабочие компромиссы: ситуации, когда вы и ваш коллега будете иметь противоположный взгляд на определенные вопросы. В таких случаях вы сможете прийти к решению, которое будет включать идеи обеих сторон, что сделает ваше взаимодействие и работу лучше. Иногда компромисс потребует больших усилий с вашей стороны. Но если это не критическая задача, просто пойдите на уступки и сэкономите время себе и коллеге. Компромиссы с клиентами. Часто бывают случаи, когда нужно идти на определенные уступки для клиента.

6. Стрессоустойчивость и организованность

В любой команде бывают моменты, когда каждый из членов коллектива получает большое количество задач, которые, как говорят, «на вчера». Тогда нужно организовывать работу так, чтобы выполнить все в ускоренном темпе. В таких ситуациях уровень стресса повышается, работники начинают считать, что они ничего не успеют. Поэтому умение взять себя в руки и начать организовывать работу остается одним из приоритетных.

7. Коммуникабельность

Когда вы приходите в новый коллектив или уже работаете в компании, вам нужно выстроить связи с коллегами или клиентами, постоянно общаться для выполнения задач, предлагать свои идеи и т. д. Можно подумать, что ничего сложного в общении нет, но чтобы вас поняли — мысли нужно доносить четко, когда начинается конфликт — его следует правильно закончить, а если вам нужно дать фидбек — сделать это нужно так, чтобы ваш коллега, например, вместо обиды почувствовал благодарность, что ему помогли исправить ошибки и стать лучше. Поэтому следует развивать эту черту.

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8. Инициативность

Любая идея — это полезно. Это может быть упрощение определенных рабочих действий, дополнительная возможность заработать средств для компании либо даже увлекательный метод продвижения.

Но инициативность — это не только об идеях. Это также возможность показать, что вы хотите выполнять задачи, подхватывать новые проекты. Это всегда ценится как вашим работодателем, так и вашим коллективом.

Чтобы на 100% проявить этот навык, стоит:

Не приходить в новую команду сразу с радикальными переменами. Вы можете «гореть» новым местом работы, сразу идти с пониманием, что можно улучшить. Но не все процессы нуждаются в изменении. Как минимум, не сразу. Следует сначала посмотреть, как все устроено. Никогда не бояться предлагать новые идеи. Вам может казаться, что-то, что вы придумали — это какая-то чушь. Но любая идея имеет право на жизнь. Если вы ее озвучите, то, возможно, кто-нибудь из коллег придумает, как ее адаптировать. Не бойтесь выражать свое мнение. Если кто-то из коллег предлагает идею, которая вам не совсем нравится, вежливо скажите об этом и объясните почему именно.

9. Умение принимать решение

Может казаться, что решения — это только для «главных». Когда руководитель какого-нибудь отдела принимает решение, а все остальные только от него отталкиваются. Но нет. Решения принимаются во всех звеньях любого бизнеса.

Умение принимать решения и объяснять свой выбор очень ценится в любой должности.

10. Адаптивность

Сейчас любой бизнес постоянно подстраивается под новые реалии, пытается ввести больше новшеств для своих клиентов. Но и условия работы могут существенно измениться. Адаптивность предполагает:

Умение мгновенно переключаться на новые задачи. Умение работать из разных локаций. Подменить своего коллегу.

Адаптивность очень важна в современных условиях. Потому что от того, насколько вы готовы к непредсказуемым обстоятельствам и насколько хорошо сможете выполнять задачи в таких условиях, зависит общий успех многих проектов.

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