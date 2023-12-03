10 навыков, на которые работодатели будут обращать внимание в 2024 году — Finance.ua

10 навыков, на которые работодатели будут обращать внимание в 2024 году
Современная бизнес-среда быстро меняется, а во время войны и подавно. Украинский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров, компании испытывают нехватку соискателей и квалифицированных кадров. В этой связи работникам приходится постоянно адаптироваться к новым технологиям и рыночным условиям, чтобы быть более конкурентоспособными.
Work.ua вместе с экспертами рассказали, что будет важно для работодателей в 2024 году.
1. Знание английского
Английский язык — это один из ключевых показателей, на который работодатели обращали и продолжат обращать внимание.
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Есть ряд преимуществ знания английского:
- Большое количество программ, необходимых для работы в различных областях, имеют интерфейс на английском. Со знанием языка проще адаптироваться к новому ПО, которое вы будете использовать.
- Искусственный интеллект лучше работает на английском языке. Поскольку работникам все чаще придется пользоваться AI для упрощения выполнения задач, лучше ваш запрос он поймет именно на английском.
- Общение с пользователями из-за рубежа. Знание английского поможет лучше ориентироваться при работе с иностранцами.
2. Умение работать с искусственным интеллектом
Чтобы получать качественные результаты от искусственного интеллекта, не важно какого, нужно правильно уметь создавать запрос. Например, если вы хотите работать в агентстве вебдизайна, эффективно будет использовать сочетание «конструктор сайтов + AI для изображений + AI для текста». Так это создаст дополнительную ценность продукта. Но даже если не говорить о конкретных сферах, использование ИИ — это уже рутина, а не привилегия.
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3. Умение быстро учиться
Быстро учиться — это очень важно. В любой сфере вам нужно приобретать новые навыки, разбираться в разных аспектах вашей работы и как минимум пытаться понять разнообразные нюансы той компании, в которой вы трудоустроены.
- Ускоряя свой темп обучения, вы получаете возможность лучше понимать место, где вы работаете.
- Ваши навыки могут быть недостаточно развиты на практике. Нередки ситуации, когда люди, которые долго сотрудничали с одной компанией, приходили в новую и понимали, что не имеют нужных умений для полноценной работы. Поэтому необходимо уметь быстро адаптироваться к новой работе, чтобы эффективно выполнять задачи.
- Новые инструменты. Это то, что вы будете всегда встречать. В разных компаниях работники активно используют всевозможные органайзеры, мессенджеры, приложения по планированию. Они не всегда будут удобными, но нужно будет подстраиваться.
4. Критическое мышление
Критическое мышление — ключевой навык работника, позволяющий быть эффективным, конкурентоспособным и готовым к вызовам в своей профессиональной деятельности. Вот для чего понадобится критическое мышление:
- Анализировать информацию, понимать проблему и находить оптимальные варианты ее решения.
- Современный рынок просит неизменных инноваций. Вы должны уметь генерировать новые идеи и определять, что поможет усовершенствовать процессы.
- Эффективно выражать свои мнения, аргументировать взгляды и взаимодействовать с другими членами команды.
- Легче адаптироваться к новым условиям и быстро реагировать на изменения в среде.
5. Умение искать компромиссы
Когда вы знаете, как искать компромиссы, вы сможете существенно улучшить свое взаимодействие с клиентами и коллегами.
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- Рабочие компромиссы: ситуации, когда вы и ваш коллега будете иметь противоположный взгляд на определенные вопросы. В таких случаях вы сможете прийти к решению, которое будет включать идеи обеих сторон, что сделает ваше взаимодействие и работу лучше. Иногда компромисс потребует больших усилий с вашей стороны. Но если это не критическая задача, просто пойдите на уступки и сэкономите время себе и коллеге.
- Компромиссы с клиентами. Часто бывают случаи, когда нужно идти на определенные уступки для клиента.
6. Стрессоустойчивость и организованность
В любой команде бывают моменты, когда каждый из членов коллектива получает большое количество задач, которые, как говорят, «на вчера». Тогда нужно организовывать работу так, чтобы выполнить все в ускоренном темпе. В таких ситуациях уровень стресса повышается, работники начинают считать, что они ничего не успеют. Поэтому умение взять себя в руки и начать организовывать работу остается одним из приоритетных.
7. Коммуникабельность
Когда вы приходите в новый коллектив или уже работаете в компании, вам нужно выстроить связи с коллегами или клиентами, постоянно общаться для выполнения задач, предлагать свои идеи
и т. д. Можно подумать, что ничего сложного в общении нет, но чтобы вас поняли — мысли нужно доносить четко, когда начинается конфликт — его следует правильно закончить, а если вам нужно дать фидбек — сделать это нужно так, чтобы ваш коллега, например, вместо обиды почувствовал благодарность, что ему помогли исправить ошибки и стать лучше. Поэтому следует развивать эту черту.
8. Инициативность
Любая идея — это полезно. Это может быть упрощение определенных рабочих действий, дополнительная возможность заработать средств для компании либо даже увлекательный метод продвижения.
Но инициативность — это не только об идеях. Это также возможность показать, что вы хотите выполнять задачи, подхватывать новые проекты. Это всегда ценится как вашим работодателем, так и вашим коллективом.
Чтобы на 100% проявить этот навык, стоит:
- Не приходить в новую команду сразу с радикальными переменами. Вы можете «гореть» новым местом работы, сразу идти с пониманием, что можно улучшить. Но не все процессы нуждаются в изменении. Как минимум, не сразу. Следует сначала посмотреть, как все устроено.
- Никогда не бояться предлагать новые идеи. Вам может казаться, что-то, что вы придумали — это какая-то чушь. Но любая идея имеет право на жизнь. Если вы ее озвучите, то, возможно, кто-нибудь из коллег придумает, как ее адаптировать.
- Не бойтесь выражать свое мнение. Если кто-то из коллег предлагает идею, которая вам не совсем нравится, вежливо скажите об этом и объясните почему именно.
9. Умение принимать решение
Может казаться, что решения — это только для «главных». Когда руководитель какого-нибудь отдела принимает решение, а все остальные только от него отталкиваются. Но нет. Решения принимаются во всех звеньях любого бизнеса.
Умение принимать решения и объяснять свой выбор очень ценится в любой должности.
10. Адаптивность
Сейчас любой бизнес постоянно подстраивается под новые реалии, пытается ввести больше новшеств для своих клиентов. Но и условия работы могут существенно измениться. Адаптивность предполагает:
- Умение мгновенно переключаться на новые задачи.
- Умение работать из разных локаций.
- Подменить своего коллегу.
Адаптивность очень важна в современных условиях. Потому что от того, насколько вы готовы к непредсказуемым обстоятельствам и насколько хорошо сможете выполнять задачи в таких условиях, зависит общий успех многих проектов.
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