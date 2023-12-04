Где искать работу студентам: список самых интересных стажировок — Finance.ua
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Где искать работу студентам: список самых интересных стажировок

Личные финансы
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Где искать работу студентам: список самых интересных стажировок
Где искать работу студентам: список самых интересных стажировок
Свежая подборка декабрьских стажировок от robota.ua заинтересует тех, кто только начинает свой карьерный путь или имеет минимальный опыт работы. Ознакомьтесь с пожеланиями и анонсированными предложениями работодателей и откликайтесь на вакансии.

Стажер/Intern в ProCredit Bank

📍 Львов 📍 Днепр 📍 Одесса
Воспользоваться шансом пройти оплачиваемую стажировку в команде банка могут студенты 4-го или 5-го курса, которые знают английский язык (Upper-Intermediate), любят добиваться поставленных целей, открыты к новым знаниям и хотят получить международный опыт. После стажировки есть возможность получить работу в банке.

Специалист/Специалистка отдела взаимодействия с МФО (стажировка Energy Hub) в «Укрэнерго»

📍 Киев
Национальная энергетическая компания приглашает на оплачиваемую стажировку студентов выпускных курсов и молодых специалистов. Продолжительность — 6 месяцев.
Портрет идеального стажера: полное или неполное высшее образование в экономической сфере; владение английским языком на уровне Upper-Intermediate/Advanced; знание программных продуктов Microsoft Office; желание профессионально и карьерно расти.
При успешном прохождении стажировки есть возможность получить предложение постоянной работы в компании.

Future Finance Leaders Program в Procter&Gamble

📍 Киев
Компания-производитель потребительских товаров приглашает подать заявку на программу для будущих финансовых лидеров. Продолжительность: 10−12 месяцев (есть возможность занять руководящий пост после успешного завершения программы).
Если вы: студент 3-го, 4-го или 5-го курса всех факультетов направления подготовки «Финансы» или выпускник (до 12 месяцев после окончания учебы); владеете английским и украинским языками; обладаете сильными лидерскими качествами и навыками стратегического анализа, а также отличными навыками сотрудничества; владеете навыками управления временем — откликайтесь.

Стажер на руководителя магазина в JYSK

📍 Хмельницкий
Международная компания приглашает заполнить заявку на программу стажировки, которая состоит из 5 недель интерактивного обучения. В течение всей программы обучение будут проводить опытные специалисты из розничной торговли и HR. Во время программы стажеры будут занимать должность заместителя руководителя магазина, а между учебными модулями будут работать вместе с командой магазина.

Ассистент Департамента качества лекарственных средств (контракт)

📍 Киев
Международная фармацевтическая компания ищет помощника в отдел качества. Рассматривают кандидатов с фармацевтическим образованием (студентов-заочников или последних курсов, выпускников 2023 года).
Основные обязанности в должности: помощь в подготовке документов для Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками; печать, сканирование и архивирование документов в печатном и электронном виде; работа со счетами и договорами; другие поручения, связанные с бизнес-процессами отдела качества.

Graduate Program in Marketing в Nestle Ukraine

📍 Киев
Международная компания приглашает студентов 5−6 курсов и недавних выпускников, свободно владеющих английским языком, принять участие в программе Graduate Program in Marketing.
Локация — офис компании в Киеве; начало — 2024 год; продолжительность — 1 год; тип занятости — полный день, есть возможность работать удаленно.

Младший финансовый аналитик (стажер) в 1+1 media

📍 Киев
Медиахолдинг ищет ответственных и готовых к новым вызовам стажеров. Во время стажировки вы сможете: овладеть основами профессии специалиста финансового департамента; попробовать себя в разных направлениях — управление проектами, формирование управленческой отчетности, анализ, учет и бюджетирование.
Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Механик-стажер в «Континентал Фармерз Групп»

📍 Ровно 📍 Ивано-Франковск 📍 Черновцы 📍 Киев
Сельскохозяйственная компания приглашает на оплачиваемую стажировку молодых специалистов. Продолжительность — 6 месяцев (с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании). Работодателя интересуют студенты последних курсов или выпускники вузов/колледжей Украины по специальности инженерия/агроинженерия/механизация сельского хозяйства.
Если вы готовы работать в регионах (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая обл.) — откликайтесь.

Помощник юрисконсульта в ERC

📍 Киев
Основные должностные обязанности: регистрация, учет, организация и контроль документооборота, служебных документов, входящей и исходящей корреспонденции; ведение документооборота, ведение учета договоров, внесение договоров во внутреннюю систему; подготовка и согласование документов, сопровождающих выполнение договоров; выполнение работ в области права, в частности: анализ положений хозяйственных договоров, внесение правок в хозяйственные договоры, подготовка дополнительных соглашений.

Стажер отдела аналитики в L’OREAL Ukraine

📍 Киев
Стажеры смогут приобщиться к проведению анализа коммерческих показателей компании, обучаясь и работая в команде профессионалов 6−12 месяцев. Ключевые обязанности: контроль корректности данных подразделения; подготовка отчетности (продажи, представленность, цены и т. п.); участие и помощь в администрировании SFA-системы (Saleswork); усовершенствование имеющихся отчетов и реализация улучшений администрирования систем.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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