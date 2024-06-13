День финансов: решение по учетной ставке, санкции против россии, новые правила прохождения ВВК — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, санкции против россии, новые правила прохождения ВВК Сегодня 17:50

Четверг, 13 июня. Почему Нацбанк решил снизить учетную ставку и сколько будет получать бюджет Украины от экономического бронирования.

Решение по учетной ставке. Национальный банк Украины Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13%. Это решение Правления НБУ учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.

оживлению кредитования. Также, по мнению НБУ, это решение будет способствовать дальнейшему

Кроме того, по данным Нацбанка, в мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем месяц тому назад.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, сколько валюты купили украинцы в мае и почему установили рекорд:

Санкции США против россии. Соединенные Штаты Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии. Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии. Команда НБУ проанализировала список санкций и отметила главные моменты.

российский валютный рынок. Объявление санкций повлияло на

санкции против российской федерации также Великобритания. В список санкционных ограничений были добавлены в целом еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого «теневого флота». Вслед за США расширила также Великобритания. В список санкционных ограничений были добавлены в целом еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого «теневого флота».

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