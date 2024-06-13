День финансов: решение по учетной ставке, санкции против россии, новые правила прохождения ВВК — Finance.ua
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День финансов: решение по учетной ставке, санкции против россии, новые правила прохождения ВВК

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Четверг, 13 июня. Почему Нацбанк решил снизить учетную ставку и сколько будет получать бюджет Украины от экономического бронирования.
Решение по учетной ставке. Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13%. Это решение Правления НБУ учитывает текущий баланс рисков, сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий.
Также, по мнению НБУ, это решение будет способствовать дальнейшему оживлению кредитования.
Кроме того, по данным Нацбанка, в мае средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,0% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем месяц тому назад.
Кстати, в новом видео на нашем YouTube канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, сколько валюты купили украинцы в мае и почему установили рекорд:
Санкции США против россии. Соединенные Штаты ужесточили санкционный режим против россии. Вашингтон расширил список российских лиц, компаний, банков и секторов экономики, сотрудничество с которыми может стать основанием для введения вторичных санкций и полностью запретил предоставлять ряд IT-услуг и консультаций любому человеку в россии. Команда НБУ проанализировала список санкций и отметила главные моменты.
Объявление санкций повлияло на российский валютный рынок.
Вслед за США расширила санкции против российской федерации также Великобритания. В список санкционных ограничений были добавлены в целом еще 50 новых позиций, которые также коснулись шести кораблей так называемого «теневого флота».
$1 миллиард на поддержку энергосектора. В ходе Международной конференции по восстановлению Украины 2024 в Берлине партнеры G7+ объявили, что Украина получит более $1 миллиарда на поддержку энергосектора.
$98 млрд на военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин, открывая 23-е заседание в формате «Рамштайн», заявил, что США и другие члены Контактной группы по вопросам обороны Украины в целом обязались выделить уже более $98 млрд на помощь в сфере безопасности украинскому народу с начала полномасштабного вторжения рф.
320 млрд от экономического бронирования. В случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели. Но, как заявили в Верховной Раде, если бизнес будет входить в ставки бронирования в стоимость своей продукции, то всех будут ожидать негативные последствия удорожания.
Новые нормы по прохождению ВВК. Кабмин внес изменения в порядок организации и ведения воинского учета и порядок проведения призыва граждан на военную службу. Согласно документу, процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочки… не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Также внесены новые изменения относительно отсрочки для родственников людей с инвалидностью I и II групп.
Кстати, эксперт по кибербезопасности рассказал, будет ли ТЦК располагать информацией о банковских счетах и ​​сможет ли взимать все штрафы, если авторизоваться в «Резерв+» с помощью BankID. По его словам, это работает совсем не так.
Кроме того, работникам ТЦК предлагают сократить полномочия. В профильном комитете Рады работают над тем, чтобы передать функции ТЦК гражданским органам.
Восстановить утраченные документы в Дії. Если вы потеряли документы, в государственном приложении «Дія» можно заказать их дубликат. Забрать документы можно самостоятельно в ГРАГС или заказать доставку по почте.
Фейковые сделки на криптобиржах. Мошенники могут создавать фейковые сделки с целью влияния на стоимость активов. И такие фейковые сделки могут быть вредны не только для рынка, но и для вашего кошелька. Finance.ua решил рассказать о том, что стоит знать о видах мошенничества со сделками на криптобиржах и каким образом можно себя защитить:

Фейковые сделки на криптобиржах: как не попасть на крючок 🔍

По материалам:
Finance.ua
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