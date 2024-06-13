Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження — Finance.ua

Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Працівникам ТЦК пропонують скоротити повноваження

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки планує передати деякі функції працівників Територіального центру комплектування цивільним органам. Така ідея з’явилась через постійні скандали із воєнккомами.

Про це заявив заступник голови цього комітету, нардеп Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону 12 червня.

Чернєв згадав про бійку між працівниками «швидкої допомоги» і ТЦК, що стався 11 червня в Одесі. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

«Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б’ються з лікарями — я такого ще не бачив», — зазначив Чернєв.

Також він заявив, що у профільному комітеті Ради зараз працюють над тим, щоб у майбутньому не повторились такі ситуації.

«І один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто, можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це — один із варіантів», — сказав Чернєв.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив , що військовозобов’язаним українцям можуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. Йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг.

Непроживання військовозобов’язаного за адресою, яку він вказав під час оновлення даних у застосунку «Резерв+», може вважатися причиною для накладення штрафу чи навіть блокування банківського рахунку.

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