Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео) — Finance.ua

Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео) Сьогодні 18:36 — Кримінал

Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео)

Слідчі затримали службовця одного з ТЦК, який вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто. Тепер чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.

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Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

Слідство триває під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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