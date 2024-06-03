Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео) — Finance.ua
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Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео)

Кримінал
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Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео)
Вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто: в Одесі викрили службовця ТЦК (відео)
Слідчі затримали службовця одного з ТЦК, який вимагав хабар за те, щоб не мобілізували авто. Тепер чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.
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Після отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
За цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.
Слідство триває під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
За матеріалами:
Finance.ua
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