День финансов: решение по учетной ставке, новые правила бронирования, установка солнечных панелей Сегодня 17:45

Четверг, 29 января. Национальный банк начинает цикл смягчения процентной политики, Кабмин упрощает процедуру установки солнечных электростанций, а в США будут выделять по $1000 каждому новорожденному ребенку.

Учетная ставка

Национальный банк снизил учетную ставку с 30 января 2026 г. с 15,5% до 15%. Правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, ожидаемых объемов внешней помощи Украине будет хватать для безэмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета и поддержки международных резервов на уровне, достаточном для стабильности валютного рынка.

Популярные профессии

Как сообщила Киевская служба занятости, в 2025 году услугами ведомства воспользовались 18,2 тысяч граждан. Через программу «Власна справа» в столице было одобрены 692 микрогранта. 1,5 тысяч безработных прошли профессиональное обучение, а 1,2 тыс. граждан получили ваучер для развития своих профессиональных компетенций. Среди популярнейших профессий: цифровой маркетинг, веб-дизайн, программирование.

👛 В мире современной экономики время — это буквально деньги. Но стоимость одного часа вашей работы кардинально разнится в зависимости от страны, в которой вы работаете.

Так, минимальная почасовая ставка в Украине установлена ​​на уровне 52 грн (около 1,2 доллара по текущему курсу). Однако средняя рыночная стоимость часа труда в частном секторе значительно выше. Средняя стоимость рабочего часа в Еврозоне составляет около 37−39 евро. В США средняя почасовая оплата в частном секторе в конце 2025 года составила 37 долларов.

В новой статье Finance.ua решил посчитать, сколько реально получают работники разных отраслей «на руки», как налоги «съедают» часть дохода в 2026 году и где ваш час труда позволит купить больше товаров:

Новые правила бронирования с 1 февраля

Со следующего месяца минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн. Обновленные правила также подразумевают существенное сокращение сроков рассмотрения заявлений на бронирование. Если раньше рассмотрение могло длиться до трех суток, то теперь решение принимается в течение 24 часов.

Кстати, постановка на воинский учет больше не требует личного визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сделать это можно в приложении Резерв+.

Установка солнечных панелей на домах

Правительство упростило процедуру установки солнечных электростанций на зданиях. Ранее установка солнечных систем трактовалась как реконструкция или капитальный ремонт. Кабмин упростил правила установки и исключил эти работы из перечня тех, что требуют специальных документов.

Кроме того, государство будет компенсировать до 300 тыс. грн на генераторы для многоквартирных домов.

К слову, в Киеве начали действовать индивидуальные графики отключений света. Для каждого дома будет формироваться отдельный график, посмотреть его можно будет на сайте или в чат-боте ДТЭК и Yasno.

Усиление финмониторинга

Национальный банк в рекомендациях для банков по финансовому мониторингу призвал более активно пользоваться правом обмена информацией о клиентах, которым было отказано в поддержании деловых отношений. Регулятор советует применять риск-ориентированный подход и инструменты управления рисками, в частности, установление лимитов или других ограничений по использованию отдельных банковских услуг.

Выплаты по жилым ваучерам для ВПЛ с ВОТ

Правительство определилось со сроками запуска финансирования программы жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Воспользоваться одобренными ваучерами можно будет уже в конце февраля 2026 года. Номинальная сумма ваучера составляет 2 млн грн.

Налоги от ІТ-сектора

В течение 2025 года ІТ-компании и ФЛП уплатили в государственный бюджет 50,53 млрд грн налогов, что на 35% больше, чем в 2024 году. Наибольшие поступления были зафиксированы в IV квартале — более 13 млрд грн.

$1000 для каждого новорожденного ребенка

Президент США Дональд Трамп официально объявил о финансовой программе, направленной на создание капитала для будущих поколений американцев. В рамках новой инициативы каждый ребенок, рожденный в США в промежуток с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от правительства страны первоначальный инвестиционный взнос в сумме 1000 долларов. О ключевых условиях программы рассказываем здесь

