Рынок подержанных автомобилей в 2026 году: чего ожидать Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Рынок подержанных автомобилей в 2026 году: чего ожидать

Рыночные эксперты прогнозируют, что в 2026 году водители сильнее ощутят последствия дефицита микросхем и уменьшение предложения почти новых автомобилей. Ужесточение контроля за загрязнением окружающей среды коснется некоторых владельцев транспортных средств по всей Европе, в том числе и в Украине.

Об этом говорится в исследовании carVertical

Цены на автомобили

В последние годы инфляция в большинстве стран ЕС стабилизировалась, что привело к снижению процентных ставок. В то же время водителям хороших новостей придется подождать — предполагается, что в следующем году цены на новые автомобили будут оставаться неизменными.

Дефицит почти новых автомобилей

Из-за глобальной пандемии, закрытия заводов и дефицита микросхем на протяжении 2020−2023 годов мировое производство автомобилей уменьшилось. В течение нескольких последних лет на вторичном рынке все больше ощущается дефицит нескольких лет, благодаря чему цены на подержанные авто держатся на относительно высоком уровне.

«Сейчас стоимость автомобилей в возрасте от 3 до 6 лет снижается гораздо медленнее, чем раньше. Рынок б/у автомобилей держит высокие цены, и для их снижения в ближайшее время нет никаких оснований», — говорит Матас Бузелис из carVertical.

Прогнозы

Предложение подержанных электромобилей на вторичном рынке ежегодно растет, и в 2026 году этот процесс только ускорится.

Начавшийся в начале 2020 года бум электрификации вскоре трансформирует рынок подержанных автомобилей. Многие электромобили, возраст которых несколько лет, достигнут конца своего лизингового срока и появятся на сайтах объявлений. Большое предложение подержанных электромобилей ожидаемо приведет к их удешевлению.

Читайте также Как перерегистрировать авто с аукциона — разъяснение МВД

«Каждый год производится все больше новых электромобилей, и все они в итоге попадают на вторичный рынок. Именно поэтому подержанные электромобили становятся все более доступными», — объясняет Бузелис.

На их доступность также оказывает влияние увеличение количества электромобилей китайского производства. Однако о спросе на них судить еще рано, поскольку китайские электрокары обесцениваются быстрее моделей от знакомых европейских производителей. Чем быстрее китайские электромобили будут терять свою стоимость, тем с большей вероятностью покупатели будут выбирать другие бренды.

ЕС усиливает регулирование выбросов

С 1 января 2026 года страны ЕС запрещают въезд в зоны с низким уровнем выбросов дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-5, и бензиновым автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-2. С 1 марта 2026 года за нарушение этих правил будут взиматься штрафы.

Ведущие шаги по этому направлению среди стран Европы делает Испания: с 2026 года все испанские города с населением от 50 тысяч жителей будут обязаны расширить зоны с низким уровнем выбросов и ограничить движение подержанных автомобилей.

Читайте также Какие модели электрокаров чаще всего покупают украинцы — рейтинг

Первый этап директивы вступает в силу 29 ноября 2026 года, когда только что изготовленные автомобили будут проходить сертификацию на соответствие Евро-7. С ноября 2027 года стандарт Евро-7 будет применяться ко всем только что зарегистрированным в ЕС автомобилям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.