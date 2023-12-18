День финансов: рекордные вклады в банках, риски уменьшения помощи Украине, 12-й пакет санкций против рф — Finance.ua

День финансов: рекордные вклады в банках, риски уменьшения помощи Украине, 12-й пакет санкций против рф Сегодня 17:50

Понедельник, 18 декабря. Сколько в США осталось денег для помощи Украине и будут ли присылать повестки через «Дію».

Кто больше всего финансировал Украину в 2023 году. Как Как свидетельствуют данные Министерства финансов, общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $38,4 млрд. Макрофинансовая помощь Европейского Союза стала крупнейшим источником финансирования государственного бюджета Украины в 2023 году.

В свою очередь глава НБУ предупредил о рисках уменьшения финансовой помощи Украине. Украина получила заверения от стран Запада о финансовой поддержке в 2024 году. Но неопределенность растет, и ее следует учитывать.

Как заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, Киев может справиться с вероятным краткосрочным дефицитом финансирования в «пару месяцев». Но дальнейшие задержки могут вынудить Киев вернуться к дестабилизирующей политике.

Как добавила посол Украины в США Оксана Маркарова, денег на гуманитарную, финансовую, энергетическую поддержку Украины в американском бюджете почти не осталось.

По словам советника президента Олега Устенко, если поддержки не будет в первые дни января, значит, нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым.

12-й пакет санкций против россии. Совет Европейского Союза Совет Европейского Союза поддержал 12-й пакет санкций против россии. Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них: постепенный запрет на импорт российских алмазов, запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства, расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.

Доллар по 42. Основатель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак Основатель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак прогнозирует , что курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл. В течение года стоимость доллара может удерживаться на уровне 40 гривен.

Выход западного бизнеса из рф. Убытки компаний, вышедшие с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину, достигли по меньшей мере $103 млрд. В то же время, как Убытки компаний, вышедшие с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину, достигли по меньшей мере $103 млрд. В то же время, как пишет The New York Times, благодаря этому в прошлом году российская военная казна получила $1,25 млрд.

Кстати, НАПК временно исключило Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны. Исключение банка из списка обусловлено угрозой от Австрии сорвать новый пакет санкций ЕС, если «Райффайзен» будет оставаться в списке.

Количество вакансий в ІТ. Результаты исследования Dou Результаты исследования Dou показывают , что на IT-рынке труда вакансий в этом году меньше, чем пять лет назад, общее количество составляет почти 49 000 вакансий. Главный тренд: количество нетехнических вакансий на сайте выросло — на 15% за год, технических, наоборот, уменьшилось — на 34%.

Повестки через «Дію». Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров окончательно Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров окончательно заверил , что украинцам не будут присылать повестки через приложение «Дія». В то же время он рассказал , какие новые услуги появятся в «Дії».

Министр обороны Рустем Умеров отмечает, что местные власти должны больше способствовать мобилизационной работе в Украине.

Рекордные вклады. Данные Национального банка Данные Национального банка свидетельствуют , что объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, в ноябре вырос на 2,6% до рекордных 1030,327 млрд гривен.

Также, по данным НБУ, банки в октябре 2023 года выдали 826 ипотечных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн. Это рекорд с начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним, что согласно новому Закону о налогообложении сверхприбылей банков, финучреждения обязаны уплатить в государственный бюджет Украины 50% прибыли за 2023 год. С 2024 года ставка налога на прибыль поднята со стандартных 18% до 25%. Сколько получит бюджет в результате принятия этого непростого решения, и как это отразится на банковской системе — Finance.ua рассказывает в новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.