День финансов: рекомендации МВФ Украине по налогам, обязательная отчетность для бизнеса, раскрытие банковской тайны — Finance.ua

День финансов: рекомендации МВФ Украине по налогам, обязательная отчетность для бизнеса, раскрытие банковской тайны Сегодня 17:45

Пятница, 4 июля. Отчеты вернутся, налоговая получит больше полномочий, а «белым» производителям оружия предоставят новые льготы.

Раскрытие банковской тайны

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал в первом чтении законопроект № 13233, открывающий налоговый доступ к реестрам всех банковских счетов и сейфов граждан.

Как объяснил первый замминистра финансов Денис Улютин, Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено Национальной стратегией доходов. По его словам, сейчас идет сложная дискуссия между Министерством финансов и Национальным банком.

Рекомендации МВФ

Директор Департамента коммуникаций МВФ Джулия Козак заявила , что Украине удалось сохранить макроэкономическую стабильность, но для дальнейшей финансовой устойчивости важно повысить поступления в бюджет. В то же время важно сохранить темп реформ. Особенно по привлечению внутренних доходов, которые критически важны для долгосрочной устойчивости долга.

Обязательная подача статистической отчетности

Как отметили в Госстате, это решение возвращает к жизни системный сбор статистических данных, без которых невозможно:

оценить реальное состояние предприятий;

отслеживать рынок труда;

понимать структурные изменения в экономике и обществе;

принимать эффективные решения по восстановлению и развитию Украины.

Для респондентов предусмотрен трехмесячный переходный период до 5 октября 2025 года.

Курс доллара осенью и до конца года

Украинский валютный рынок завершил первое полугодие 2025 г. в относительно стабильном состоянии. Аналитики спрогнозировали , как изменится ситуация осенью и до конца года. Прогнозы аналитиков Dragon Capital, КИТ Group и Concorde Capital сходятся в одном: стремительных оползней или взлетов не ожидается, но повышение давления на курс гривны возможно.

Налоги для самозанятых

Как сообщает Опендатабот, в настоящее время в Украине зарегистрировано более 28 тысяч самозанятых лиц. Это рекордный показатель за последние пять лет. За первые пять месяцев 2025 года они уплатили в бюджет 292,29 млн грн налогов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Отметим, что Министерство экономики представило первые наработки Стратегии занятости населения до 2030 года. Стратегическая рамка должна стать практическим инструментом развития экономики: способствовать уменьшению безработицы, расширению доступа к работе и повышению гибкости рынка труда.

Падение продаж Tesla

Tesla обновила статистику второго квартала 2025 года: компания доставила 384 122 авто, что на 13,5% меньше аналогичного периода 2024 года — и это второй квартал подряд с падением продаж. Такая динамика ставит под угрозу планы роста продаж на год в целом.

🚗 Кстати, основатель Tesla Илон Маск имеет в своем автопарке три автомобиля Tesla: Cybertruck, Model S 2019 года выпуска и Roadster. Также в собственности Маска есть: BMW M 5 Hamann, Audi Q7, Porsche 911 Turbo и другие. В новой статье Finance.ua рассказывает об автопарке миллиардеров — Марка Цукерберга, Джефа Безоса и Илоне Маска:

Новые тарифы Vodafone

Компания Vodafone объявила о запуске обновленной линейки тарифов с лучшими условиями для использования как в Украине, так и за рубежом. Тарифная линейка для абонентов подписки включает в себя предложения Flexx go и Flexx top — от 200 грн за Безлимитный 4G и 1000 мин. на другие сети.

Тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home — пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в странах ЕС (27 странах) и Молдове на условиях, максимально приближенных к домашним.

Направление на ВВК через «Резерв+»

В «Резерве+» упростили получение направления на ВВК. Теперь, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) в приложении «Резерв+», больше не нужно обращаться в территориальный центр комплектования. Документ формируется автоматически после онлайн-запроса.

«Большой прекрасный закон» Трампа

Палата представителей США одобрила налогово-бюджетный законопроект Трампа. Этот закон предусматривает расширение налоговых льгот, уменьшение социальных расходов и рекордное повышение потолка госдолга на $5 трлн.

Также Трамп сообщил , что его администрация начинает рассылать письма странам об установлении односторонних тарифных ставок.

Льготы для «белых» производителей оружия

Верховная Рада готовится рассмотреть пакет из четырех законопроектов под названием Defence City, направленных на поддержку и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Депутаты предлагают создать перечень специализированных предприятий, которые будут работать по четким требованиям Минобороны.

Такие компании будут освобождены от налога на недвижимость, земельного и экологического налогов, а также будут иметь таможенные преференции и государственную поддержку при экспорте продукции.

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