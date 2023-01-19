День финансов: «регуляторная гильотина» для бизнеса, спецтрибунал для путина и лукашенко, минималка в мире — Finance.ua

День финансов: «регуляторная гильотина» для бизнеса, спецтрибунал для путина и лукашенко, минималка в мире Сегодня 17:50

Четверг, 19 января. Как США планирует «повторить успех» украинской «Дії» и кто не сможет получить компенсацию за разрушенное жилье.

США планируют «повторить успех» украинской «Дії». США намерены США намерены повторить успех украинского приложения электронного управления «Дія» в других заинтересованных странах. На сегодняшний день было выделено 650 тысяч долларов на проведение технико-экономических обоснований в заинтересованных странах. Украинским подходом к электронному управлению уже заинтересовалась Молдова.

В то же время в Эстонии уже запускают приложение mRiik на базе украинской «Дії». Украинские власти поделились с эстонскими коллегами кодом и UX/UI дизайном своего приложения.

Спецтрибунал для путина и лукашенко. Европарламент принял Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала , который должен привлечь к ответственности не только президента рф путина, но и самопровозглашенного президента беларуси лукашенко и руководство беларуси. Евродепутаты подчеркнули, что подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу «должна начаться без промедления».

«Регуляторная гильотина» и налоговая в смартфоне. Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что Нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине будет введена так называемая «регуляторная гильотина», то есть сократят большинство разрешительных документов для бизнеса. Также все налоговые процедуры можно будет проводить в электронной форме.

Минималка в мире. В 2022 году среди 67 стран только в 7 В 2022 году среди 67 стран только в 7 минимальная заработная плата не изменилась. К таким странам относятся, например, Израиль, Гонконг и Нигерия. Наибольший рост минимальной зарплаты за год был зафиксирован в Аргентине (104,5%) и Турции (100%). Украина в рейтинге роста зарплат заняла 59 место: с октября 2022 года «чистая» минимальная зарплата составляет ₴5 393,5, что на 3,1% больше, чем в январе 2022 года (₴5 232,5).

Курс доллара. Эксперты прогнозируют, что Эксперты прогнозируют, что курс доллара в Украине вырастет до конца года, но не столь значительно. Многое зависит от внешней помощи. Если вливания в украинский бюджет от стран-партнеров останутся стабильными, а в стране не начнется кризис, связанный с другими причинами, в первом полугодии 2023 г. серьезных колебаний курса не будет.

Кстати, на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев вместе с независимым финансовым аналитиком Михаилом Федоровым расскажут, что будет с экономикой Украины в 2023. Эксперты поговорят об инвестициях, внешнем долге, рынке недвижимости, цифровых деньгах и курсе валют:

Компенсация за разрушенное жилье. Жилье, поврежденное в ходе российской агрессии, можно заменить на выбор: новая готовая квартира или строительство дома. Владелец уничтоженного жилья получат либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры, либо средства, которые можно потом использовать на восстановление своего жилья. Однако компенсацию за разрушенное войной жилье Жилье, поврежденное в ходе российской агрессии, можно заменить на выбор: новая готовая квартира или строительство дома. Владелец уничтоженного жилья получат либо сертификат для покупки или инвестиции в строительство квартиры, либо средства, которые можно потом использовать на восстановление своего жилья. Однако компенсацию за разрушенное войной жилье получат не все

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на сегодняшний день в восстановлении нуждаются 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

В свою очередь застройщики пытаются заинтересовать потенциальных покупателей разными способами. К примеру, клиентам предлагают внести машину в качестве первого взноса, а остальное уплатить потом.

Выплата субсидии. При расчете субсидии учитываются нормы потребления. Пособие от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что свыше, нужно оплачивать самостоятельно. При расчете субсидии учитываются нормы потребления. Пособие от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что свыше, нужно оплачивать самостоятельно. В материале по ссылке рассказываем, какие нормы потребления действуют в Украине.

Добавим, что компания ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жильцов. «Компания не проводит никаких отключений «по жалобам» в любом регионе, где работают «ДТЭК Сети», — говорится в сообщении.

Экс-главе «Нафтогаза» объявили подозрение. Правоохранители Правоохранители уведомили о подозрении бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», который выписал себе выплату премий более чем на 229 млн грн. В 2014-2021 годах «Нафтогаз» возглавлял Андрей Коболев. Экс-глава компании на своей странице в Facebook написал, что не собирается прятаться или убегать. Однако готов доказывать свою правоту.

🚗 Хорошие новости для водителей.

Finance.ua вместе с международной сетью школ английского языка Speak UP запускает акцию для клиентов, путешествующих или собирающихся отправиться в путешествие! При оформлении полиса Зеленая карта на любой срок дарим 2 бесплатных онлайн-урока английского на автомобильную и туристическую тематику.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.