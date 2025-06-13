День финансов: реакции рынков на удар Израиля по Ирану, транш от ЕС, льготы на импорт оптоволокна для дронов — Finance.ua

День финансов: реакции рынков на удар Израиля по Ирану, транш от ЕС, льготы на импорт оптоволокна для дронов Сегодня 17:45

Пятница, 13 июня. Как нефть и доллар отреагировали на конфликт на Ближнем Востоке и что решили в ЕС насчет временной защиты для украинцев.

Реакции рынков на удар Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар, нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.

Цены на нефть подскочили более чем на $4 за баррель. Это самый большой дневной рост с 2022 года, когда из-за вторжения россии в Украину также произошел скачок энергоресурсов.

Статус доллара США как «тихой гавани» оказался под угрозой. Сначала доллар отклонился от исторических норм и упал. Позже американская валюта продемонстрировала незначительный рост, но ее стоимость остается близкой к трехлетнему минимуму.

Авиакомпании отменяют и перенаправляют свои рейсы. Значительно снизился трафик в воздушном пространстве над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией.

Зеленский подписал несколько законов

Владимир Зеленский подписал два закона, которые способствуют развитию отечественного оборонного производства. В частности, речь идет об освобождении от налогов и пошлин на ключевые компоненты для изготовления дронов, включая оптоволокно.

Также он подписал закон, уточняющий порядок приостановления, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения.

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Временная защита для украинцев в ЕС

Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС договорился о продлении действия временной защиты для граждан Украины еще на год — до марта 2027 года. В то же время, страны ЕС также обсуждают создание «дорожной карты» для возвращения украинцев после завершения войны.

Отметим, что правительство Чехии готовит изменения в миграционную систему, чтобы привлечь больше высококвалифицированных работников на фоне дефицита кадров во многих отраслях.

В то же время, украинские беженцы в Польше добавили почти 100 млрд злотых к ВВП в 2024 году. Это в 8 раз больше, чем Польша потратила на всю помощь Украине за 3 года войны.

Транш от ЕС

Сегодня Европейский Союз перечислил Украине пятый транш по программе G7 ERA на сумму 1 миллиард евро. Общая поддержка ЕС по программе ERA уже составила 7 миллиардов евро.

С другой стороны, США не проголосовали за помощь Украине на $300 миллионов.

Фейковые письма от ГНС

В Украине снова активизировались мошенники, которые отправляют налогоплательщикам письма от имени налоговой якобы для привлечения средств на нужды ВСУ. ГНС уже подготовила обращение к правоохранителям с заявлением о совершении мошеннических действий.

Льготы на импорт электромобилей

В Украине предлагают продлить налоговые льготы на ввоз электромобилей еще на год до 1 января 2027 года. Инициаторы законопроекта убеждены, что налоговые льготы помогут сохранить динамику развития рынка электромобилей.

Горный курорт за €140 миллионов

В Украине будет построен всесезонный горный курорт. GORO Mountain Resort реализуется в рамках государственной программы поддержки крупных инвестпроектов. Министерство экономики подготовило инструкцию для инвесторов, которая объясняет, как податься на участие в программе.

🎬 А в новом видео на нашем YouTube-канале управляющий активами компании Апинвест финансовой группы ICU Владислав Свистунов дает ценные советы для начинающих инвесторов в Украине:

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