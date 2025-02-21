День финансов: работа МВФ в Украине, новый инструмент для инвестирования, две новые услуги в «Дії» — Finance.ua

День финансов: работа МВФ в Украине, новый инструмент для инвестирования, две новые услуги в «Дії»
В пятницу, 21 февраля, в новом материале Finance.ua рассказывает о том, как выбрать правильный криптообменник. Предоставим подробную информацию, какие факторы могут влиять.
Выбираем криптообменник: ключевые критерии безопасности и скорости
МВФ о работе миссии в Украине. Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и в очень динамичном контексте. Об этом заявил руководитель миссии Гэвин Грей, сообщает пресс-служба НБУ. По данным пресс-службы, Грей заявил, что, опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.
В «Дії» запускают новые услуги для ветеранов и их семей. В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов теперь доступно в Интернете без дополнительных бюрократических процедур.
НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета.
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- Также стало известно о доходах и убытках украинских авиакомпаний в ходе полномасштабной войны.
Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах. В 2024 году средняя сумма операции по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5 034 грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за февраль.
Куда украинцы переводили деньги. В 2024 году платежные системы активно использовались как для переводов средств внутри Украины, так и для получения денежных переводов из-за границы. Средняя сумма одного перевода по Украине в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году — 862 грн).
Сможет ли Нацбанк удержать гривну? Обзор и прогноз валютного рынка в новом видео от нашего эксперта Алексея Козырева.
63% украинцев одобряют деятельность Зеленского. Поддержка Владимира Зеленского несколько возросла по сравнению с предыдущим опросом. В декабре 2024 года — январе 2025-го 63% украинцев полностью или скорее одобряли его деятельность как президента.
Как выросли цены на жилье в Украине? Как сообщили в Государственной службе статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года составил 112,7%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат) — смотрите инфографику.
Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами. Коллекторам и кредитодателям хотят запретить взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагают распространить и на ветеранов.
В Украине растет кредитование бизнеса. Объем гривневых кредитов для малых и средних предприятий за прошлый год вырос на 22,1%, а объем чистых гривневых кредитов населению — на 39,9%. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Какую работу ищут украинцы? В январе 2025 года украинцы преимущественно интересовались вакансиями разнорабочего, водителя, продавца и упаковщика. В ТОП-7 вакансий, которые чаще всего искали, вошли также грузчик, уборщик и кладовщик.
Стремится ли молодежь занимать руководящие должности. Сегодня все больше молодых специалистов отказываются от традиционной карьерной лестницы, хотя раньше профессиональный рост означал постепенный переход от выполнения задач к управлению командами.
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