День финансов: работа МВФ в Украине, новый инструмент для инвестирования, две новые услуги в «Дії» — Finance.ua

День финансов: работа МВФ в Украине, новый инструмент для инвестирования, две новые услуги в «Дії» Сегодня 17:33

В пятницу, 21 февраля, в новом материале Finance.ua рассказывает о том, как выбрать правильный криптообменник. Предоставим подробную информацию, какие факторы могут влиять.

МВФ о работе миссии в Украине. Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и в очень динамичном контексте. Об этом Миссии Международного валютного фонда в Украине приходится работать в сложных обстоятельствах и в очень динамичном контексте. Об этом заявил руководитель миссии Гэвин Грей, сообщает пресс-служба НБУ. По данным пресс-службы, Грей заявил, что, опираясь на успешную практику прохождения шестого пересмотра программы, МВФ надеется на эффективные решения и успешный результат седьмого пересмотра.

В «Дії» запускают новые услуги для ветеранов и их семей. В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление В приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов теперь доступно в Интернете без дополнительных бюрократических процедур.

НКЦБФР создает новый инструмент для инвестирования. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета.

Инвестиция на 20 млн долларов: в Житомире власти хотят восстановить аэропорт.

Также стало известно о доходах и убытках украинских авиакомпаний в ходе полномасштабной войны.

Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах. В 2024 году средняя сумма операции по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5 034 грн. Об этом В 2024 году средняя сумма операции по снятию наличных денег в банкоматах выросла на 19%, до 5 034 грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ за февраль.

Куда украинцы переводили деньги. В 2024 году платежные системы активно использовались как для В 2024 году платежные системы активно использовались как для переводов средств внутри Украины, так и для получения денежных переводов из-за границы. Средняя сумма одного перевода по Украине в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году — 862 грн).

Сможет ли Нацбанк удержать гривну? Обзор и прогноз валютного рынка эксперта Алексея Козырева. Обзор и прогноз валютного рынка в новом видео от нашего

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского. Поддержка Владимира Зеленского несколько Поддержка Владимира Зеленского несколько возросла по сравнению с предыдущим опросом. В декабре 2024 года — январе 2025-го 63% украинцев полностью или скорее одобряли его деятельность как президента.

Как выросли цены на жилье в Украине? Как сообщили в Государственной службе статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года составил 112,7%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат) — Как сообщили в Государственной службе статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года составил 112,7%. Такие данные сообщила Государственная служба статистики (Госстат) — смотрите инфографику.

Коллекторам запретят взаимодействовать с ветеранами. Коллекторам и кредитодателям хотят запретить взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая Коллекторам и кредитодателям хотят запретить взаимодействовать с ветеранами войны и членами их семей. Такая норма уже действует в отношении действующих военнослужащих, но ее предлагают распространить и на ветеранов.

В Украине растет кредитование бизнеса. Объем гривневых кредитов для малых и средних предприятий за прошлый год вырос на 22,1%, а объем чистых гривневых кредитов населению — на 39,9%. Об этом Объем гривневых кредитов для малых и средних предприятий за прошлый год вырос на 22,1%, а объем чистых гривневых кредитов населению — на 39,9%. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Какую работу ищут украинцы? В январе 2025 года украинцы преимущественно интересовались вакансиями разнорабочего, водителя, продавца и упаковщика. В ТОП-7 вакансий, которые В январе 2025 года украинцы преимущественно интересовались вакансиями разнорабочего, водителя, продавца и упаковщика. В ТОП-7 вакансий, которые чаще всего искали, вошли также грузчик, уборщик и кладовщик.

Стремится ли молодежь занимать руководящие должности. Сегодня все больше молодых специалистов Сегодня все больше молодых специалистов отказываются от традиционной карьерной лестницы, хотя раньше профессиональный рост означал постепенный переход от выполнения задач к управлению командами.

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