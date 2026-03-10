День финансов: «пундики» от monobank, месть за «Дружбу» от Венгрии, курс гривны от НБУ Сегодня 17:45

Вторник, 10 марта. Венгрия заявляет, что не вернет деньги Ощадбанку, цены на жилье в Украине растут, а Кабмин хочет усилить контроль за социальными выплатами и пенсиями украинцев.

«Пундики» от monobank

В приложении monobank запустили новый раздел в меню кешбэка под названием «Пундики». В разделе кешбэка теперь можно выбирать специальные предложения от партнеров. Данные предложения персонализируются для пользователей и обновляются еженедельно. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо зайти в меню кешбэка в приложении monobank и просмотреть доступные партнерские предложения. После выбора предложения пользователь получает соответствующий промокод или условия скидки.

Месть за «Дружбу»

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар фактически заявил , что рейд на денежную партию в Украину был неслучайным. По его словам, этот шаг был сделан из-за блокировки нефтепровода, и что они не вернут украинцам изъятое золото, доллары и евро, пока не возобновится поток нефти.

Кроме того, лидер парламентской фракции «Фидес» Мате Кочиш подал в парламент Венгрии законопроект о деньгах и ценностях украинского Ощадбанка, изъятых 5 марта. Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, проводимого Национальной налоговой и таможенной службой Венгрии.

Также Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, в которой отклоняет членство Украины в Европейском Союзе, дальнейшее финансирование военной поддержки Киева и инициативы по превращению ЕС в военный альянс.

Цены на квартиры в Украине

Как свидетельствуют данные Dim. ria , ситуация с ценами на вторичное жилье разнится по регионам Украины. Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16 тыс. Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в феврале составляет $89 тыс. В феврале спрос на вторичное жилье продолжает расти по всей территории Украины. Наиболее заметно — в Черниговской (+28%), Житомирской (+17%), Киевской (+16%), Черкасской (+16%) и Николаевской (+16%) областях.

🔑 Отметим, что в 2026 году изменились условия программы доступного кредитования жилья «єОселя». Правительство внесло изменения еще в декабре 2025 года. С одной стороны, есть позитив — мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3%, как и контрактники. С другой стороны, появились существенные ограничения, касающиеся площади и цены объекта. В новой статье разбираемся, как обновление условий повлияет на спрос государственной ипотеки и рынок недвижимости в целом:

Средняя зарплата в госорганах

По данным Министерства финансов, на начало 2026 года общая численность работников государственных органов составляла 165,5 тыс. человек. В январе средний уровень оплаты труда традиционно снижается из-за сезонных факторов. В частности, средняя зарплата составляла:

53,3 тыс. грн. в аппаратах центральных органов власти;

31,5 тыс. грн. в областных управлениях центральных органов;

15,5 тыс. грн. в территориальных подразделениях центральных органов.

Миллионные доходы украинцев

По состоянию на начало марта граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Общая сумма задекларированных доходов, полученных в 2025 году, составляет 32,4 млрд грн. Более 3,5 тысяч граждан задекларировали доходы, превышающие 1 млн грн. В общей сложности эта категория налогоплательщиков отразила в декларациях 14,6 млрд грн доходов.

Потеря доходов из-за войны

ФЛП получили возможность подать заявление в международный Реестр ущерба (RD4U) в новой категории А3.5 «Потеря частного предпринимательства». Оно подразумевает фиксацию ущерба, связанного с прекращением или существенным ограничением деятельности бизнеса.

Льготы и субсидии

Кабинет Министров планирует усилить контроль за социальными выплатами и пенсиями для граждан, выезжающих за пределы страны или на временно оккупированные территории. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Согласно предложению правительства, Государственная пограничная служба обязана предоставлять Пенсионному фонду информацию из интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы, которая используется для контроля лиц, транспортных средств и грузов при пересечении государственной границы.

НБУ ослабил гривну до исторического минимума

На прошлой неделе Национальный банк ослабил курс гривны до более чем 43,8 грн за доллар США, несмотря на относительно стабильную ситуацию с дефицитом валюты на рынке. Аналитики ICU говорят , что такое решение сложно объяснить рыночными факторами, ведь и дефицит на рынке, и объемы интервенций не изменились заметно по сравнению с предыдущей неделей. Так что девальвацию гривны следует интерпретировать как сознательное решение НБУ сделать очередной шаг в направлении управляемой девальвации. Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько усилить гривну в следующие недели.

Электронная очередь в ТЦК

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение Резерв+. Запись через Резерв+ имеет такую ​​же юридическую силу, как через сайт электронной очереди.

