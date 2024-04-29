День финансов: прогноз роста ВВП и курса в 2024 году, госдолг, айтишники в ВСУ — Finance.ua

День финансов: прогноз роста ВВП и курса в 2024 году, госдолг, айтишники в ВСУ Сегодня 17:30

Прогноз роста ВВП Украины в 2024 году. Инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста Инвестиционная группа ICU снова ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.

Почему курс доллара к гривне будет расти: прогноз аналитиков ICU.

Госдолг Украины вырос почти до 6 трлн. Государственный и Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2024 года составил 5 924,25 млрд грн, или $151,05 млрд.

Конфискация российских активов. Министр юстиции Денис Малюська назвал три . Министр юстиции Денис Малюська назвал три сценария использования в пользу Украины замороженных на Западе активов рф.

Нацбанк снизил тарифы на выдачу наличных денег. Национальный банк Украины пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому Национальный банк Украины пересмотрел перечень услуг и тарифов на них, в частности на услуги по кассовому обслуживанию с целью улучшения качества наличных денег в обращении и обеспечения его разменности в ходе наличных расчетов.

Украинцы увеличивают вклады в банках. По состоянию на 1 апреля 2024 года общая сумма По состоянию на 1 апреля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Кстати, отрасль блокчейна бурно развивается и расширяются сферы применения. Источниками инноваций в криптопространстве являются новые проекты, которые могут изменить отрасль. В основном этим молодым проектам требуется поддержка на этапе становления, и эту поддержку они могут получить на лаунчпадах, о которых пойдет речь в этом материале Finance.ua.

Айтишники в ВСУ. Почти Почти половина айтишников, ушедших в ВСУ за последние полгода, сразу получили IT-роль. Два года назад таких было всего 14%.

Сколько зарабатывают лидеры энергокомпаний Украины. В 2023 году В 2023 году совокупный доход топ-10 компаний энергетической сферы Украины составил около 750 млрд грн. Половина компаний, попавших в топ — государственные, еще 4 принадлежат группе СКМ Рината Ахметова.

Полмиллиона на развитие бизнеса. Правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или Правительство увеличило вдвое размер микрогрантов для харьковчан и жителей области, на старт или развитие собственного дела.

Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты с 1 мая. В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно удовлетворять нескольким требованиям.

ТОП-10 самых популярных среди украинцев подержанных электрических авто. В течение I кв. 2024 г. украинцы В течение I кв. 2024 г. украинцы приобрели почти 14 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Как миграция во время войны оказывает влияние на рынок жилья. Рынок аренды жилья Рынок аренды жилья стабилизировался в последние полгода, цены уже не колеблются. Но первое, что влияет на рынок аренды — это миграционные процессы.

Новая почта показала график работы на Пасху. В связи с праздником Пасхи график работы Новой почты изменился. Об этом В связи с праздником Пасхи график работы Новой почты изменился. Об этом сообщила компания.

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