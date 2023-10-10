День финансов: прогноз курса доллара от МВФ, онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах, публичное открытие е-деклараций — Finance.ua

День финансов: прогноз курса доллара от МВФ, онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах, публичное открытие е-деклараций Сегодня 17:50

Во вторник, 10 октября, МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы. Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию уже в конце 2023 года. В следующем году курс доллара может превысить 40 гривен за доллар.

Нацбанк запустил онлайн-сервис, где можно узнать о своих кредитах в банках. С помощью этого сервиса физические лица смогут получить С помощью этого сервиса физические лица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас — 617 тыс. грн). В соответствии с действующим законодательством Украины услуга предоставляется физическим лицам бесплатно.

НБУ поднял официальный курс гривны к доллару во второй раз с начала месяца.

Также в НБУ объяснили, зачем государство нацелилось на сверхприбыли банков.

Кстати, депозиты остаются излюбленным инструментом для сбережения своих средств. Тем более что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%. Ищете оптимальные депозиты в этом месяце? Тогда вы обратились по адресу:

Президент подписал законопроект о публичном открытии е-деклараций. Документ Документ называется «Предложения Президента Украины к Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения». Согласно ему возвращаются и публично открываются электронные декларации.

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Когда откроют Подольско-Воскресенский мост. Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строили три десятилетия, откроют уже в ближайшие недели. Об этом Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строили три десятилетия, откроют уже в ближайшие недели. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире канала «Киев24».

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В Украине хотят снять возрастные ограничения для призыва в армию. На фоне всеобщей мобилизации из-за российской агрессии против Украины в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает снять возрастные ограничения для службы в армии. О чем именно идет речь, На фоне всеобщей мобилизации из-за российской агрессии против Украины в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает снять возрастные ограничения для службы в армии. О чем именно идет речь, рассказываем далее.

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