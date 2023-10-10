В Україні хочуть зняти вікові обмеження для призову в армію: що відомо і які фейки поширюються — Finance.ua

В Україні хочуть зняти вікові обмеження для призову в армію: що відомо і які фейки поширюються Сьогодні 09:14

В Україні хочуть зняти вікові обмеження для призову в армію: що відомо і які фейки поширюються

На тлі загальної мобілізації через триваючу російську агресію проти України в українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує зняти вікові обмеження для служби в армії. Про що саме йдеться, розповідаємо далі.

Варто зазначити, що наразі в українській армії чоловіки можуть звільнитися по досягненню 60 років, однак у деяких випадках це відбувається пізніше — після 65.

Як у парламенті пояснюють законопроєкт

Згідно з пояснювальною запискою, наразі громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, що встановлює певні обмеження щодо служби, зокрема, граничний вік. Статтею 22 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено граничний вік перебування на військовій службі, що встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу — до 60 років;

вищого офіцерського складу — до 65 років.

Однак у ВР хочуть доповнити частину 2 статті 22 таким чином: «Під час дії воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на обійманій ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень щодо віку та строку залишення на військовій службі».

Тобто, військові самі зможуть регулювати свою вікову кар'єру і, таким чином, допомагати армії доти, доки в них на це є фізичні та моральні сили. Зазначимо, що зараз цей законопроєкт опрацьовується в комітеті парламенту. Після його схвалення комітетом його буде винесено на розгляд у ВР.

Фейки від росіян

У мережі росіяни одразу почали поширювати недостовірну інформацію, мовляв «Україна планує призивати в армію пенсіонерів». Однак ці повідомлення не відповідають дійсності, оскільки в законопроєкті зазначено, що люди, які відслужили свої роки, зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати їм службу, чи йти на пенсію.

Нагадаємо, що в травні 2023 року Кабінет міністрів України також ухвалив рішення знизити призовний вік в армію з 27 до 25 років.

Як відомо, під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відтермінування або виключення з обліку. Однак, згідно із законом, відстрочку можуть отримати, зокрема:

заброньовані працівники (не всі професії);

чоловіки з інвалідністю;

батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки;

батьки дитини з інвалідністю та тяжкохворої дитини;

батьки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю I-II групи;

опікун дружини, батьків (своїх або дружини) з інвалідністю або важким захворюванням;

опікун недієздатної особи або людини з інвалідністю;

чоловіки, які мають неповнолітню дитину, якщо їхня дружина проходить військову службу.

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