Нацбанк запустив онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити в банках — Finance.ua

Нацбанк запустив онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити в банках
Національний банк України запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«За допомогою цього сервісу фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз — 617 тис. грн). Відповідно до чинного законодавства України послуга надається фізичним особам безкоштовно», — сказано в повідомленні.
Як це працює
Сервіс доступний за посиланням на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у форматі 24/7.
Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою Cистеми BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків — учасників системи.
У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.
Зокрема, про:
- суму заборгованості та стан виконання зобов’язань;
- найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.
Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.
У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.
Для чого це потрібно
Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора.
Учасники Кредитного реєстру НБУ — банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число. Дата останнього оновлення зазначається безпосередньо у сформованому користувачем звіті.
Додаткові можливості
За допомогою вебресурсу Кредитного реєстру НБУ користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів / заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.
Отримайте відомості з вашої кредитної історії безкоштовно на Finance.ua 🧐
Поділитися новиною