Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій — Finance.ua

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Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій

Казна та Політика
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Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій
Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення електронного декларування з правкою про відкритий доступ (№ 9534).
Документ називається «Пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану».
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Згідно з ним повертаються та публічно відкриваються електронні декларації.
Раніше Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування, який залишав реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів — більше ніж 83 тисячі.
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В оновленій версії Глава держави запропонував Верховній Раді зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.
Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій 20 вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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