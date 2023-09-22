НАЗК звернулося до президента щодо внесення змін до законопроєкту про е-декларування — Finance.ua

НАЗК звернулося до президента щодо внесення змін до законопроєкту про е-декларування Вчора 15:49

НАЗК звернулося до президента щодо внесення змін до законопроєкту про е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до президента Володимира Зеленського з проханням ініціювати внесення змін до законопроєкту про е-декларування, заявив в ефірі національного телемарафону голова НАЗК Олександр Новіков.

«НАЗК ініціювало відновлення обов’язку подання декларації, й ми підтримували відкриття реєстру. Однак, в кінцевій редакції закону багато вузьких місць. Ми звернулися до президента з проханням ініціювати внесення змін до проголосованого позавчора законопроекту», — повідомив він.

За словами Новікова, є певні зміни, які можуть бути «небезпечними». Зокрема, цей закон зменшує кількість суб'єктів декларування на приблизно 50 тисяч осіб.

«Виконуючі обов’язки керівників державних підприємств, комунальних підприємств, керівники служб закупівель всіх в країні державних і комунальних підприємств за цим законом тепер не зобов’язані декларуватись. Але небезпека не тільки в тому, що вони не зобов’язані подавати декларації, а в тому, що ці особи перестали бути суб'єктами врегулювання конфлікту інтересів», — зауважив голова НАЗК.

Він зазначив, тепер керівник закупівельного підрозділу може укласти контракт з близькою особою, і це не буде вважатись конфліктом інтересів і порушенням закону: «Це величезна небезпека. Ми звертаємося до президента та Верховної Ради з пропозицією усунути цю правову невизначеність».

Також, поінформував Новіков, НАЗК звернулося з проханням закрити дані про декларацію осіб на тимчасово окупованих територіях України. Крім цього, додав він, законопроєкт «певним чином руйнує» систему даних, які необхідно зазначати в декларації.

«Законопроєкт скасував необхідність зазначення рахунків, тільки банківські установи, але залишив необхідність зазначення декларантом, а це 800 тисяч осіб, даних про осіб, які мають доступ до рахунку. Ці дані не потрібні НАЗК і створюють величезне навантаження на суб'єктів декларування», — розповів голова НАЗК.

Новіков висловив сподівання, що за 60 днів до набуття чинності закону в повному обсязі Верховна Рада внесе ці зміни.

УНН За матеріалами:

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