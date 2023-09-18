Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення — Finance.ua
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Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення

Казна та Політика
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Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення
Нардепи готуються відкрити е-декларації після вето Зеленського: комітет Ради ухвалив рішення
Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики одностайно підтримав відкриття декларацій одразу після поновлення е-декларування, а не через рік. Таким чином, парламент готується затвердити пропозиції, викладені у вето президента Володимира Зеленського відповідного закону.
Про це повідомив 18 вересня нардеп Ярослав Железняк («Голос»). За його словами, підтримка комітету означає, що серед народних депутатів має вистачити голосів для ухвалення рішення.
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«Це відповідь усім тим, хто сумнівався у наявності голосів. Незабаром розгляд у залі парламенту», — написав Железняк.
До речі, раніше в НАЗК також виступили із заявою, що підтримують вето президента. Однак там застерегли від відкриття всіх декларацій без винятку.
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«Національне агентство зазначає, що відкриття реєстру декларацій публічних службовців має відбутися з урахуванням питань безпеки, пов’язаних з можливими загрозами для військовослужбовців та їхніх сімей, а також для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях. Тільки в окупованих Маріуполі, Бердянську, Генічеську зареєстровано понад 17 тис. декларантів (без урахування членів їхніх сімей)», — йдеться у заяві.

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За матеріалами:
Обозреватель
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