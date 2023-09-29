В МВФ прокоментували ухвалення закону про е-декларування — Finance.ua

В МВФ прокоментували ухвалення закону про е-декларування Сьогодні 09:47 — Казна та Політика

В МВФ прокоментували ухвалення закону про е-декларування

У Міжнародному валютному фонді позитивно оцінюють ухвалення Верховною Радою закону про відновлення е-декларування під час воєнного стану із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив МВФ в коментарі Укрінформу.

«Система декларування активів в Україні є важливим антикорупційним інструментом, який забезпечує прозорість і підзвітність державних службовців», — підкреслив у цьому зв’язку глава Місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Він зауважив, що у Фонді «вітають відновлення обов’язків для держслужбовців подавати декларації про активи», зокрема в публічному доступі. За його словами, ефективне впровадження системи декларування активів є «важливим для подальшого сприяння суспільній довірі, а також захисту державних фондів, особливо для реконструкції та відновлення».

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану № 9534 5 вересня. В ухваленій редакції документа була норма, яка передбачала, що реєстр декларацій буде закритим ще впродовж року з можливістю для декларантів добровільно подати заяву про відкриття своїх даних для публічного доступу. Ця норма викликала суспільне невдоволення. Петиція до Президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на цей закон набрала необхідну кількість підписів у рекордно короткий термін.

12 вересня Президент Зеленський ветував цей закон і вніс до Верховної Ради пропозиції до ухваленого документа. 20 вересня ВР підтримала його пропозиції, й 26 вересня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон та відправив його на затвердження главі держави.

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