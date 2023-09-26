НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій

Казна та Політика
46
НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій
НАЗК планує до кінця року перевірити 400 тисяч декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції завдяки цифровізації планує до кінця року перевірити 400 тисяч електронних декларацій про доходи та майновий стан.
Про це голова НАЗК Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Ми сподіваємося до кінця року реалізувати автоматизовану повну перевірку і перевірити половину декларацій, які подаються до реєстру. Тобто, 400 тисяч в автоматичному режимі, й надсилати довідки посадовим особам про проведення повної перевірки. Це зміна парадигми. Ми перевіряємо не 1 тисячу, а 400 тисяч. Хочемо у 400 разів збільшити нашу ефективність», — зазначив Новіков.
Читайте також
За його словами, при цьому будуть перевіряти підстави для збільшення статків того чи іншого службовця порівняно із попереднім роком. Також 82% даних з декларації будуть звірятися із державними реєстрами, а в самій декларації аналізуватимуться усі невідповідності.
«Наприклад, у нас були ситуації, коли особа за все життя заробила 6 мільйонів — а нас є доступ до інформації про доходи усіх українців, починаючи із 1998 року — а активів у неї було на 200 млн. В таких випадках це свідчить або про несплату податків, або незаконне збагачення. Сподіваємося, що під час війни усі податки сплачують, а отже, це може свідчити тільки про незаконне збагачення, якщо будуть з’являтися активи, не підтверджені доходами», — додав голова Нацагентства.
Читайте також
Новіков також нагадав, що декларації до 2020 року подавали 1 мільйон чиновників щороку, потім було змінене регулювання, тому почали подавати по 800 тисяч декларацій щороку. НАЗК при цьому мало можливість здійснити повну перевірку декларацій із залученням усіх способів 1,5 тисячі чиновників.

Довідка Finance.ua:

  • 20 вересня Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування з відкритими реєстрами під час воєнного стану в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.