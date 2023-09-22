Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають — Finance.ua

Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають
В Україні відновили обов’язок чиновників подавати електронні декларації, але громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб.
Про це повідомив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федор Веніславський на брифінгу.
Він назвав рішення Ради щодо підтримки вето президента Володимира Зеленського щодо е-декларацій дійсно важливим.
«Мова йшла про те, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі», — наголосив нардеп.
Парламент підтримав ці ініціативи, але з урахуванням того, що Україна перебуває в стані війни.
Таким чином, декларації військовослужбовців, діяльність яких пов’язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров’я, будуть закритими. Але у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.
Окрім цього, є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
«Представники органів держвлади, місцевого самоврядування — на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов’язано з їх безпекою», — додав Веніславський.
Довідка Finance.ua:
- електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії росії. Наразі норму вирішили повернути. Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо негайного відкриття реєстру декларацій;
- після цього українці створили петицію із закликом до Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр;
- після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента.
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