Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають — Finance.ua
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Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають

Казна та Політика
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Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають
Рада відкрила декларації, але не всі: чиї дані приховають
В Україні відновили обов’язок чиновників подавати електронні декларації, але громадяни не матимуть доступу до всіх документів посадових осіб.
Про це повідомив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федор Веніславський на брифінгу.
Він назвав рішення Ради щодо підтримки вето президента Володимира Зеленського щодо е-декларацій дійсно важливим.
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«Мова йшла про те, що президент наполіг аби всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, керівників сектору безпеки й оборони й інших тих посадових осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками, були у відкритому доступі», — наголосив нардеп.
Парламент підтримав ці ініціативи, але з урахуванням того, що Україна перебуває в стані війни.
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Таким чином, декларації військовослужбовців, діяльність яких пов’язана з безпосередньою небезпекою для їх життя і здоров’я, будуть закритими. Але у всіх державних посадовців цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.
Окрім цього, є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
«Представники органів держвлади, місцевого самоврядування — на них також не будуть поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов’язано з їх безпекою», — додав Веніславський.

Довідка Finance.ua:

  • електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії росії. Наразі норму вирішили повернути. Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо негайного відкриття реєстру декларацій;
  • після цього українці створили петицію із закликом до Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр;
  • після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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