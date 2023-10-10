НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця — Finance.ua
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НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця

Валюта
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НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця
НБУ підняв офіційний курс гривні до долара вдруге від початку місяця
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні, підвищивши його на 3,00 копійки станом на 10 жовтня. Відповідно до опублікованих даних від завтра гривня буде коштувати 36,5527 UAH/USD.
У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 9 жовтня, на 3,89 коп. до 36,5827 UAH/USD.
НБУ востаннє знизив офіційний курс гривні в кінці липня 2022 року, а до того — на початку повномаштабного вторгнення країни-агресора рф в Україну.
Новий офіційний курс гривні до долара аналітики пояснюють тим, що гривня зміцнилась на міжбанківському валютному ринку. Торгівля на Bloomberg (основний майданчик) сьогодні починалася на 36,575 грн/$ і лише раз сходила ненадовго догори — до 36,585 грн/$. А після безготівковий долар планомірно спускався вниз: спочатку на 36,56 грн/$, а потім і до 36,54 грн/$ — де було укладено третину угод сьогоднішнього дня і закрився ринок.
Згідно з опублікованої статистики, минулого тижня на міжбанківському валютному ринку Національний банк України продав рекордні 1,16 млрд дол. США.

Курси валют

За матеріалами:
УНН
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